"Рособоронэкспорт" заявил о десятках оставленных в Афганистане вертолетов из РФ

Поставленные в Афганистан российские вертолеты могут быстро прийти в негодность без надлежащего обслуживания. Такое мнение генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев выразил в беседе с агентством "Интерфакс" в среду, 25 августа. "Парк вертолетов там большой - больше 100 вертолетов Ми-17 различных типов", - заявил он.

Воздушные суда требуют "ремонта, обслуживания, поставки запчастей", добавил Михеев. По его словам, в зависимости от налета техника уже сейчас может "стоять на земле".

Глава Минобороны Шойгу обеспокоен доступом талибов к вооружениям

Министр обороны РФ Сергей Шойгу несколькими днями ранее выразил обеспокоенность значительным объемом вооружений, попавшим в руки боевиков исламистского радикального движения "Талибан" после захвата ими власти в Афганистане. Речь идет о сотнях единиц бронетехники и авиации, указал он.

Талибы на фоне вывода войск НАТО брали под контроль все больше регионов страны, во многих случаях не встречая сопротивления, а 15 августа установили полный контроль над афганской столицей. Президент Исламской Республики Ашраф Гани покинул страну. Россия в числе многих стран приступила к эвакуации своих граждан из Афганистана.

Смотрите также: