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Здание Роскомнадзора в МосквеФото: Ramil Sitdikov/Sputnik/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Роскомнадзор заблокировал сайт премии "Редколлегия"

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Причины блокировки сайта независимой премии для поддержки профессиональной журналистики в РФ не называются. В жюри "Редколлегии" пообещали принять "некоторые усилия" для восстановления доступа.

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Роскомнадзор заблокировал сайт российской независимой премии для поддержки профессиональной журналистики "Редколлегия". Данные о блокировке доступа к сайту Redkollegia.org появились в базе сервиса проверки ограничений доступа к интернет-страницам в среду, 22 февраля.

О причинах решения не сообщается. Не указывается и номер решения, а также принявший его государственный орган. По данным "Роскомсвободы", в реестр запрещенных внесен сайт "Редколлегии" со всеми доменами и поддоменами.

Премия учреждена в 2016 году для поддержки независимой журналистики в РФ

Член жюри "Редколлегии", журналист Сергей Пархоменко заявил, что будут предприняты "некоторые усилия", чтобы сайт премии открывался в России не только через VPN. "Неожиданного в новости о блокировке - конечно, исключительно то, что это случилось только сегодня. Все вокруг были уверены, что "Редлколлегия" уже давно заблокирована. Но нет, вот только теперь", - написал он в Facebook.

Премия "Редколлегия" была учреждена в 2016 году предпринимателем и меценатом Борисом Зиминым и фондом Zimin Foundation для поддержки свободной профессиональной журналистики в России.

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