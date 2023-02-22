Роскомнадзор заблокировал сайт премии "Редколлегия"

О причинах решения не сообщается. Не указывается и номер решения, а также принявший его государственный орган. По данным "Роскомсвободы", в реестр запрещенных внесен сайт "Редколлегии" со всеми доменами и поддоменами.
Премия учреждена в 2016 году для поддержки независимой журналистики в РФ
Член жюри "Редколлегии", журналист Сергей Пархоменко заявил, что будут предприняты "некоторые усилия", чтобы сайт премии открывался в России не только через VPN. "Неожиданного в новости о блокировке - конечно, исключительно то, что это случилось только сегодня. Все вокруг были уверены, что "Редлколлегия" уже давно заблокирована. Но нет, вот только теперь", - написал он в Facebook.
Премия "Редколлегия" была учреждена в 2016 году предпринимателем и меценатом Борисом Зиминым и фондом Zimin Foundation для поддержки свободной профессиональной журналистики в России.
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