 Роскомнадзор инициировал процессы против ″Новой газеты″ | Новости из Германии о России | DW | 17.02.2021

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Россия

Роскомнадзор инициировал процессы против "Новой газеты"

Издание обвиняется в распространении фейков, два административных процесса грозят газете и ее главреду Дмитрию Муратову. При этом проблемные публикации были своевременно удалены.

Различные выпуски Новой газеты

В редакции "Новой газеты" не согласны с обвинениями в распространении фейков

Два административных процесса грозят "Новой газете" и ее главному редактору Дмитрию Муратову по обвинению в распространении заведомо ложной информации (часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ). Протоколы составлены Генпрокуратурой РФ несмотря на то, что проблемные материалы были своевременно удалены по требованию Роскомнадзора, сообщает издание во вторник, 16 февраля.

Из поступившего в редакцию определения Роскомнадзора следует, что дела возбуждены из-за публикации под авторством Татьяны Юрасовой 23 января, удаленной в тот же день. В тексте рассказывалось о том, что провокаторов на несанкционированные акции предположительно готовят в одном из подмосковных санаториев.

При проверке фактов журналистов не опрашивали

В опубликованном на сайте "Новой газеты" определении Роскомнадзора сказано, что прокуратура Московской области не смогла установить подобные факты. Однако в редакции подчеркивают, что журналистов газеты не опрашивали и сведений, которые могли бы помочь в проверке произошедшего, получить в редакции не пытались.

Теперь "Новой газете" грозит штраф до 500 тысяч рублей, а Муратову - до 100 тысяч рублей. Редакция не согласна с привлечением к административной ответственности, тем более за удаленный текст, и намерена это обжаловать.

Штрафы по статье о фейках

Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов

Дмитрий Муратов

Ранее, в августе 2020 года, суд в Москве оштрафовал "Новую газету" на 200 тысяч рублей и ее главного редактора Дмитрия Муратова - на 60 тысяч рублей, признав их виновными в распространении фейковой информации в материалах журналистов Валерия Ширяева и Елены Милашиной, в которых шла речь о карантине на подлодках "Воронеж" и "Смоленск" и о ситуации с коронавирусом в Чечне.

Законы о фейках

Законы, предусматривающие штраф за распространение фейковых новостей, а также оскорбление власти и госсимволов, вступили в России в силу 29 марта 2019 года. Ограничения коснулись только интернет-изданий, "традиционные СМИ" выведены из-под их действия. Правозащитники подвергли законы критики, требуя их отклонить и доработать, чего сделано не было.

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    Автор: Ксения Сафронова


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