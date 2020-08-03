Суд в Москве оштрафовал "Новую газету" и Дмитрия Муратова по статье о фейках

Мировой суд Басманного района Москвы оштрафовал "Новую газету" на 200 тысяч рублей и ее главного редактора Дмитрия Муратова - на 60 тысяч рублей. В понедельник, 17 августа, суд признал их вину в нарушении статьи о фейковой информации при публикации статьи о коронавирусе. Речь идет о материале Валерия Ширяева "Свистать всех на верх", в котором рассказывалось о карантине на подлодках "Воронеж" и "Смоленск".

Дмитрий Муратов сообщил, что редакция планирует обжаловать решение суда. "Победить мы не рассчитываем, но обжаловать будем", - заявил он "Интерфаксу". По его словам, в данном случае он понимает логику Роскомнадзора, прокуратуры и суда, она не является абсурдной. "Но мы стояли перед дилеммой: открывать или не открывать источники информации. Мы пошли по последнему варианту", - отметил он.

При этом рассмотрение еще двух административных дел было отложено, так как "Новая газета" обжаловала требование Генпрокуратуры в Тверском суде Москвы, сообщила представитель адвокат издания Екатерина Седова. "По статье Елены Милашиной мы подали иск о признании незаконным требования Генпрокурутуры, по которому сведения в ней признаны недостоверной информацией. Мировой суд принял решение отложить рассмотрение протоколов до решения районного суда по этой жалобе", - указала она.

В планах - обращение в ЕСПЧ

Юрист также пояснила, что на победу в российских судах "Новая газета" не рассчитывает, но намерена затем обратиться в Европейский суд по правам человека. "Здесь проблема даже не в том, что надзорные органы цепляются к новостям, а в том, что нет надлежащего правового регулирования. Поэтому привлекать к ответственности по этой статье нельзя. Мы намерены передать или один или оба кейса в ЕСПЧ. Это будет один из первых случаев в ЕСПЧ по этой статье", - добавила она. В частности, по словам Седовой, закон не определяет, кем, как и по каким критериям устанавливается недостоверность информации.

В начале августа стало известно, что на "Новую газету" и ее главного редактора составили административные протоколы по статье КоАП о злоупотреблении свободой массовой информации при публикации материалов "Свистать всех наверх" Валерия Ширяева, а также статьи Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне. "Получив указание Роскомнадзора и администрации закрытого территориального образования, где находится эта часть, мы эту заметку удалили. И так же мы скрыли до решения суда заметку Милашиной", - сообщил Муратов.

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