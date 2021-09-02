Роскомнадзор требует от Apple и Google удалить приложение "Навальный"

Роскомнадзор потребовал от AppStore и Google Play прекратить распространение приложения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) российского оппозиционера Алексея Навального. В случае отказа американским компаниям грозят крупные штрафы. Кроме того, невыполнение предписания может быть расценено как вмешательство в российские выборы. Выдержки из предупреждения Роскомнадзора привело в четверг, 2 сентября, агентство "Интерфакс".

"Соответствующее обращение было направлено в Apple Inc и Google LLC на основании требования Генеральной прокуратуры России", - указали в Роскомнадзоре. В ведомстве уверены, что приложение "Навальный" используется для продолжения деятельности ФБК, который российские власти считают экстремистской и запрещенной в РФ организацией.

Штраф в 4 млн рублей и административное дело

В связи с этим отказ Apple Inc и Google LLC от исполнения требования повлечет для компаний штрафы и административную ответственность (по статье о нарушении порядка ограничения доступа к информации), а также может трактоваться как их вмешательство в выборы в стране, подчеркнул регулятор.

Максимальный первичный штраф по данной статье для юридических лиц может достигать четырех млн рублей (около 46 394 евро).

За организацию, а также за участие в деятельности экстремистских и запрещенных в РФ организаций предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в Роскомнадзоре.

Роскомнадзор заблокировал почти 50 связанных с Навальным ресурсов

Соратники Навального 26 июля сообщили о блокировке Роскомнадзором на территории РФ почти 50 связанных с оппозиционером ресурсов.

Ранее, 9 июня, Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Апелляционный суд утвердил это решение.

Власти запретили "Штабы Навального"

Некоммерческие организации ФБК и ФЗПГ ликвидированы, а деятельность общественного движения "Штабы Навального" запрещена. Указанным организациям запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а их сотрудникам участвовать в выборах и организовывать акции.

До шести лет лишения свободы грозит рядовым членам организации, а также тем, кто совершает "умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению" ее деятельности.

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