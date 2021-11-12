 Роскомнадзор составил протоколы по закону об ″иноагентах″ на Баданина и Верзилова | Новости из Германии о России | DW | 12.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Роскомнадзор составил протоколы по закону об "иноагентах" на Баданина и Верзилова

Главреда "Агентства" и издателя "Медиазоны" обвиняют в нарушении ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП. Судебные слушания назначены на начало декабря.

Здание Роскомнадзора в Москве

Здание Роскомнадзора в Москве

Роскомнадзор в ноябре передал в суд протоколы на главного редактора расследовательского сетевого издания "Агентство" Романа Баданина и издателя "Медиазоны" Петра Верзиловаза нарушение законодательства об "иноагентах", сообщил Telegram-канал ЧТД в пятницу, 12 ноября.

Баданину и Верзилову вменяется часть 1 статьи 19.34.1 КоАП, которая предусматривает для физических лиц штраф до 10 тысяч, а для юридических лиц - до 500 тысяч рублей. О каких именно предполагаемых нарушениях идет речь, пока неизвестно. У Баданина судебное заседание назначено на 1 декабря, а у Верзилова - на 6 декабря. Оба медиаменеджера в настоящее время находятся за пределами России.

Медиаменеджеры-"иноагенты"

Минюст РФ внес Романа Баданина в реестр "иноагентов" вместе с другими журналистами его расследовательского издания "Проект" в июле. В тот же день Генпрокуратура признала "Проект" "нежелательной" в России организацией. Петр Верзилов вместе с компанией-учредителем "Медиазоны" и главным редактором Сергеем Смирновым были признаны "иноагентами" в сентябре.

Баданин покинул Россию после признания "Проекта" "нежелательным", опасаясь возможного уголовного преследования. Верзилов уехал в 2020 году после серии обысков у него и его родственников. На него было также заведено дело о неуведомлении о втором гражданстве.

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 02:43

Верзилов: о Путине, новой акции и экс-политиках Германии в России (02.04.2019)

Аудио- и видеофайлы по теме

После анонса публикации о министре пришли за "Проектом": в РФ снова обыски у независимых журналистов (29.06.2021)  

Клеймо "иноагента": в реестр попали "ОВД-Инфо" и "Медиазона" (30.09.2021)  

Реклама

Самые читаемые

ЕС ответил на угрозы Лукашенко перекрыть поставки газа в Европу  

В Дании арестовано исследовательское судно РФ "Академик Иоффе"  

"Мы не Лукашенко": в бундестаге обсудили ситуацию на белорусско-польской границе  