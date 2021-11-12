Роскомнадзор составил протоколы по закону об "иноагентах" на Баданина и Верзилова

Роскомнадзор в ноябре передал в суд протоколы на главного редактора расследовательского сетевого издания "Агентство" Романа Баданина и издателя "Медиазоны" Петра Верзиловаза нарушение законодательства об "иноагентах", сообщил Telegram-канал ЧТД в пятницу, 12 ноября.

Баданину и Верзилову вменяется часть 1 статьи 19.34.1 КоАП, которая предусматривает для физических лиц штраф до 10 тысяч, а для юридических лиц - до 500 тысяч рублей. О каких именно предполагаемых нарушениях идет речь, пока неизвестно. У Баданина судебное заседание назначено на 1 декабря, а у Верзилова - на 6 декабря. Оба медиаменеджера в настоящее время находятся за пределами России.

Медиаменеджеры-"иноагенты"

Минюст РФ внес Романа Баданина в реестр "иноагентов" вместе с другими журналистами его расследовательского издания "Проект" в июле. В тот же день Генпрокуратура признала "Проект" "нежелательной" в России организацией. Петр Верзилов вместе с компанией-учредителем "Медиазоны" и главным редактором Сергеем Смирновым были признаны "иноагентами" в сентябре.

Баданин покинул Россию после признания "Проекта" "нежелательным", опасаясь возможного уголовного преследования. Верзилов уехал в 2020 году после серии обысков у него и его родственников. На него было также заведено дело о неуведомлении о втором гражданстве.

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