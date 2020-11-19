 Роскомнадзор призвал создать видеохостинги для российских СМИ | Новости из Германии о России | DW | 28.11.2020

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Россия

Роскомнадзор призвал создать видеохостинги для российских СМИ

Призыв создавать видеохостинги для российских СМИ Роскомнадзор направил отечественным IT-компаниям. Он сделал это после того, как YouTube полностью запретил создавать каналы для провластного агентства ANNA-News.

Роскомнадзор обвиняет Google в цензуре российских СМИ

Роскомнадзор обвиняет Google в цензуре российских СМИ

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) призвала российские IT-компании создавать видеохостинги для отечественных СМИ, сославшись на "цензуру российских СМИ" со стороны американского концерна Google. "Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации", - говорится в заявлении, выложенном на сайте ведомства в субботу, 28 ноября.

Роскомнадзор выступил с таким предложением после того, как принадлежащий Google видеохостинг YouTube полностью запретил создание каналов для российского провластного информагентства ANNA-News. В своем письме к Google ведомство потребовало от американского концерна как можно скорее возобновить доступ к каналам ANNA-News.

"Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения доступа к YouTube-каналам ANNA-News", - говорится в послании. Ранее Роскомнадзор уже советовал российским СМИ размещать видео на отечественных платформах, напоминает интернет-ресурс "Медуза".

Агентство ANNA-News

Агентство ANNA-News (сокр. от Analytical Network News Agency) - сетевое провластное аналитическое информагентство, готовящее репортажи в горячих точках. "Защита Русского Мира объединяет всех нас - тех, кто готов сопротивляться", - указано на сайте агентства.

YouTube ранее неоднократно блокировал каналы ANNA-News и других российских провластных медиа, что вызывало возмущение российских властей.

В ноябре группа депутатов Госдумы предложила наделить Роскомнадзор правом блокировать интернет-платформы (в том числе Twitter, Facebook и YouTube), которые, по его мнению, осуществляют дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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