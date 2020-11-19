Роскомнадзор призвал создать видеохостинги для российских СМИ

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) призвала российские IT-компании создавать видеохостинги для отечественных СМИ, сославшись на "цензуру российских СМИ" со стороны американского концерна Google. "Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации", - говорится в заявлении, выложенном на сайте ведомства в субботу, 28 ноября.

Роскомнадзор выступил с таким предложением после того, как принадлежащий Google видеохостинг YouTube полностью запретил создание каналов для российского провластного информагентства ANNA-News. В своем письме к Google ведомство потребовало от американского концерна как можно скорее возобновить доступ к каналам ANNA-News.

"Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения доступа к YouTube-каналам ANNA-News", - говорится в послании. Ранее Роскомнадзор уже советовал российским СМИ размещать видео на отечественных платформах, напоминает интернет-ресурс "Медуза".

Агентство ANNA-News

Агентство ANNA-News (сокр. от Analytical Network News Agency) - сетевое провластное аналитическое информагентство, готовящее репортажи в горячих точках. "Защита Русского Мира объединяет всех нас - тех, кто готов сопротивляться", - указано на сайте агентства.

YouTube ранее неоднократно блокировал каналы ANNA-News и других российских провластных медиа, что вызывало возмущение российских властей.

В ноябре группа депутатов Госдумы предложила наделить Роскомнадзор правом блокировать интернет-платформы (в том числе Twitter, Facebook и YouTube), которые, по его мнению, осуществляют дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.

Смотрите также:

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Китай, 176-е место: территория несвободы По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Сирия, 177-е место: под пулями С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Туркмения, 178-е место: мнимая независимость Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena. Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев

