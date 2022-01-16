 Роскомнадзор призвал Facebook разблокировать страницу делегации РФ | Новости из Германии о России | DW | 16.01.2022

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Россия

Роскомнадзор призвал Facebook разблокировать страницу делегации РФ

Facebook заблокировал официальную страницу делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями за публикацию "запрещенного контента".

Логотип Facebook

Роскомнадзор направил письмо в адрес американской компании Meta Platforms (владеет социальной сетью Facebook) с требованием незамедлительно снять все ограничения с официальной страницы делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, а также объяснить причины их введения. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в воскресенье, 16 января.

В ведомстве считают, что данные действия администрации соцсети Facebook нарушают "ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней". В Роскомнадзоре назвали произошедшее "актом цензуры".

Страницу делегации заблокировали за "запрещенный контент"

Ранее руководитель российской делегации Константин Гаврилов сообщил, что страницу делегации РФ заблокировали 14 января из-за публикации "запрещенного контента". По его словам, которые приводит агентство ТАСС, представители делегации репостили на своей странице в социальной сети только заявления руководства России и МИД РФ. Пресс-служба социальной сети на момент публикации не прокомментировала инцидент.

Ранее стало известно, что 13 января была заблокирована официальная страница делегации в Twitter. Гаврилов назвал подобные действия социальной сети "голой цензурой". Во время блокировки страницы в Twitter делегация размещала всю информацию в Facebook.

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    Автор: Элла Володина


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