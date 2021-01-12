Роскомнадзор оштрафовал "Радио Свобода" на 11 млн рублей

Роскомнадзор оштрафовал ООО "Радио Свободная Европа/ Радио Свобода" ("РСЕ/СЕ") и его гендиректора на 11 млн рублей за отсутствие маркировки "иностранный агент" у проектов медиакорпорации. Мировой суд рассмотрел 40 дел и вынес по ним решения о наказаниях, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 10 февраля.

В Роскомнадзоре напомнили, что по закону "О СМИ" (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. "Контроль за исполнением требований законодательства СМИ-иноагентами будет продолжен", - отметили в ведомстве.

5 февраля медиакорпорация сообщила, что обжаловала в Тверском суде Москвы первые четыре штрафа на 1,1 млн руб. в отношении ООО "РСЕ/СЕ" и его руководителя Андрея Шарого. Отмечается, что приказ Роскомнадзора, невыполнение которого ставится в вину "РСЕ/РС", существенно ужесточает правила маркировки содержания на всех платформах и, как считают в медиакорпорации, представляет собой прямое вмешательство в работу журналистов. президент "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флай заявил: "Кремль пытается затруднить нашей растущей аудитории доступ к свободной информации. Если "РСЕ/РС" утратит возможность работать в РФ, то российский народ может потерять достоверный источник новостей".

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