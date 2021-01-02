Роналду первым в мире достиг отметки в 250 млн подписчиков в Instagram

Португальский футболист, нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду первым в мире достиг показателя в четверть миллиарда подписчиков в соцсети Instagram. Это произошло в субботу, 2 января.
По числу подписчиков он уступает только официальному аккаунту самой соцсети, на который подписаны 383 млн пользователей.
Стал первым миллиардером из числа футболистов
В июне 2020 года Криштиану Роналду стал первым миллиардером из числа футболистов. По данным журнала Forbes, Роналду за 17-летнюю игровую карьеру заработал в различных клубах 650 млн долларов. Остальную часть дохода португальского спортсмена составили поступления от рекламных договоров. По нынешнему контракту с "Ювентусом" 35-летний Роналду должен заработать в общей сложности 765 млн долларов.
Криштиану Роналду, который также выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал", становился чемпионом в трех странах и пять раз - обладателем "Золотого мяча". Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов: один раз - в составе "Манчестер Юнайтед" и еще четыре - вместе с мадридским "Реалом". Со сборной Португалии Роналду побеждал на чемпионате Европы и в Лиге наций.
Смотрите также:
-
Футбол: звезды Евро-2016
Мануэль Нойер, Германия
Блестящая игра на чемпионате мира в Бразилии позволила вратарю мюнхенской "Баварии" войти в число претендентов на "Золотой мяч" два года назад. На Евро-2016 от него ожидают того же. Защита в бундестим - по-прежнему не самое сильное звено, поэтому для завоевания очередного трофея Германии снова потребуются подвиги Мануэля Нойера (Manuel Neuer).
-
Футбол: звезды Евро-2016
Криштиану Роналду, Португалия
Криштиану Роналду, выступающий за мадридский "Реал", на клубном уровне достиг всего, чего только возможно. Но с национальной сборной он пока не взял ни одного трофея. В нынешнем составе португальцев не так много звезд, поэтому роль Роналду на Евро будет ключевой для этой сборной.
-
Футбол: звезды Евро-2016
Роберт Левандовски, Польша
В минувшем сезоне Роберт Левандовски, защищающий цвета мюнхенской "Баварии", забил 30 голов, став лучшим бомбардиром бундеслиги. Теперь форвард надеется как можно лучше выступить на первенстве континента. Но товарищи по команде не дотягивают до уровня Левандовски.
-
Футбол: звезды Евро-2016
Златан Ибрагимович, Швеция
И на своем последнем крупном международном турнире Златан Ибрагимович останется лидером атак шведской сборной. Сильный, хитрый и дерзкий - Златан, в минувшем сезоне выступавший за французский ПСЖ, неизменно приковывает к себе повышенное внимание зрителей. Без сомнения, он потрясающий игрок.
-
Футбол: звезды Евро-2016
Игорь Акинфеев, Россия
Несмотря на неудачное выступление на ЧМ-2014 в Бразилии, Игорь Акинфеев из ЦСКА - по-прежнему один из ключевых игроков российской дружины. Вратарь, побивший все возможные рекорды в России, должен доказать на своем уже четвертом по счету Евро, что соотвествует самым высоким стандартам не только на национальном, но и на международном уровне.
-
Футбол: звезды Евро-2016
Гарет Бэйл, Уэльс
Бэйлу всего лишь 26 лет, но он уже сейчас один из лучших футболистов в истории валлийской сборной. Нападающий мадридского "Реала" нацелен на высокий результат на Евро-2016 - первом крупном футбольном турнире с 1958 года, в котором примет участие сборная Уэльса.
-
Футбол: звезды Евро-2016
Андрес Иньеста, Испания
Возможно, это последний чемпионат Европы для Андреса Иньесты, однако он в любом случае и на этот раз будет важной частью звездной сборной Испании - одного из главных фаворитов турнира. Вместе с партнерами по команде атакующий полузащитник "Барселоны" попытается выиграть третий Евро подряд.
-
Футбол: звезды Евро-2016
Давид Алаба, Австрия
Еще один футболист грозной мюнхенской "Баварии", и один из лидеров австрийской сборной. Три мяча и три голевые передачи Алабы, крайнего защитника, который любит подключаться к атакам, позволили Австрии впервые в своей истории принять участие в финальной стадии чемпионата Европы.
-
Футбол: звезды Евро-2016
Харри Кейн, Англия
Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн в недавно завершившемся сезоне стал лучшим бомбардиром английской премьер-лиги, наколотив 25 голов. На отборочной стадии Евро-2016 Кейн, выступая за сборную родоначальников футбола, отличился трижды. А во Франции намерен забить еще больше.
-
Футбол: звезды Евро-2016
Поль Погба, Франция
Молодой французский полузащитник стал одним из лидеров туринского "Ювентуса", однако теперь у него есть все шансы превратиться в настоящую суперзвезду. Для этого Полю Погба надо "всего лишь" помочь "трехцветным" выиграть домашнее первенство.
-
Футбол: звезды Евро-2016
Кевин де Брюнье, Бельгия
Кевин де Брюнье из "Манчестер Сити" был мотором бельгийской сборной на чемпионате мира 2014 года, добравшись с ней до четвертьфинала. Во Франции 24-летний атакующий полузащитник "красных дьяволов" вместе с партнерами по команде попытается добиться большего.
-
Футбол: звезды Евро-2016
Лоренцо Инсинье, Италия
На ЧМ-2014 в Бразилии Инсинье лишь раз вышел на поле в составе "скуадры адзурры". Но его успехи на клубном уровне - 12 голов и 10 передач в последнем сезоне в матчах за "Наполи" - заставят тенера итальянской сборной Антонио Конте ставить форварда в основу почаще. Иначе экспрессивные "тиффози" тренера просто-напросто не поймут.
-
Футбол: звезды Евро-2016
Андрей Ярмоленко, Украина
За нападающим киевского "Динамо" внимательно следят многие европейские топ-клубы, и на Евро-2016 он может доказать, что этот интерес обоснован. Ярмоленко помог "Динамо" преодолеть групповой этап последнего розыгрыша Лиги чемпионов, а теперь попробует сделать нечто подобное с национальной командой во Франции.
-
Футбол: звезды Евро-2016
Хакан Чалханоглу, Турция
Хакан Чалханоглу - мастер исполнения штрафных ударов и быстрых контратак из леверкузенского "Байера". Однако для сборной Турции этот полузащитник значит несравненно больше. Вместе с товарищами по команде Чалханоглу собирается во Франции наделать много шума.
Автор: Григорий Аросев