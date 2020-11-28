В Аргентине начато расследование в отношении лечащего врача Марадоны

Прокуратура в Сан-Исидро (в 21 км к северу от Буэнос-Айреса) начала расследование в отношении лечащего врача футболиста Диего Марадоны - 39-летнего нейрохирурга Леопольдо Луке - после смерти легендарного спортсмена от остановки сердца. Как в воскресенье, 29 ноября, сообщили представители прокуратуры, дело открыто по подозрению в убийстве по неосторожности. Дома и в клинике медика прошли обыски.

Как передало агентство AFP со ссылкой на источник в судебных кругах, расследование было начато после того, как дочери футболиста - Далма, Джанинна и Яна - выразили сомнение в том, насколько квалифицированной была врачебная помощь, полученная им у себя дома в Тигре.

Врач все обвинения в свой адрес отрицает, говоря, что любил футболиста, "заботился о нем, продлил ему жизнь и до самого конца способствовал улучшению ее качества".

Марадона перенес операцию

Диего Марадона покинул клинику в Ла-Плате 12 ноября - через восемь дней после того, как Леопольдо Луке прооперировал его в связи с субдуральной гематомой - объемным скоплением крови между мозговыми оболочками, вызывающим сдавливание головного мозга. Бывшего футболиста доставили домой в Тигре, где ему круглосуточно оказывалась медицинская помощь. Таким образом он мог находиться ближе к дочерям. "Его необходимо было перевести в реабилитационный центр, но он не хотел", - пояснил в этой связи Луке, назвав Марадону "неуправляемым" пациентом.

Диего Марадона - один из лучших футболистов 20 века. Он выступал за аргентинские "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - порядка 113 матчей.

В 1986 году он стал чемпионом мира по футболу, в 1990 - вице-чемпионом. Марадона являлся почетным гражданином Буэнос-Айреса.

Последние годы жизни звезды футбола, однако, были омрачены рядом скандалов, связанными с употреблением наркотиков, уклонением от уплаты налогов на миллионные суммы, а также от уплаты алиментов на его внебрачных детей. В 1994 году он получил условный тюремный срок за то, что стрелял из пневматической винтовки в журналистов и ранил четырех человек.

Диего Марадона умер 25 ноября на 61-м году жизни. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли его спасти. По данным аргентинских СМИ, причиной смерти спортсмена стало нарушение работы сердечно-сосудистой системы.

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