Знаменитый четырехмачтовый "Пекин" вернулся в Гамбург (фото)

Гамбург • Четырехмачтовый барк "Пекин" - родной брат российского "Крузенштерна" (ныне российский парусник при спуске на воду в 1926 году в Германии назывался "Падуя", а попав в собственность СССР после войны, получил новое имя - в честь знаменитого русского мореплавателя).
"Пекин" ("Peking") - из знаменитой немецкой серии парусных судов, которые имели общее название "Летающие П" (Flying-P-Liner). Названия всех судов этой серии начинались с "П": "Pangani", "Petschili", "Pamir", "Passat", "Pommern", "Peking", "Potosi", "Preußen", "Padua". Эта серия была построена по заказу гамбургской пароходной компании F. Laeisz судостроительным заводом Blohm+Voss.
Краткая биография парусника
"Пекин" был построен и спущен на воду в Гамбурге в 1911 году. В 1932-м он был продан британцам и стал частью Королевского военно-морского флота Великобритании под названием "Аретуза". В 1974 году барк был продан с аукциона американцам, в результате чего под своим изначальным названием "Пекин" оказался в Нью-Йорке, став достопримечательностью портово-исторического музейного комплекса South Street Seaport Museum.
"Пекин" проплывает мимо другой достопримечательности Гамбурга - Эльбской филармонии
В 2012 году Нью-Йорк заявил, что город больше не может поддерживать парусник в нормальном состоянии: "Пекин" основательно подгнил со всех сторон и мог в буквальном смысле развалиться в любой момент. И тут на помощь пришла родина - Германия. ФРГ выкупила корабль у американцев за символическую сумму в 100 долларов. Бундестаг выделил 26 млн евро на транспортировку "Пекина" через Атлантику домой и на полноценный ремонт судна.
Барк "Пекин" снова в Гамбурге
Долгожданное возвращение состоялось 7 сентября. Жители Гамбурга встречали барк в городском порту со слезами на глазах. Этот год из-за коронавируса не был богат на крупномасштабные зрелищные мероприятия, и возвращение "Пекина" стало, пожалуй, самым ярким событием в жизни Гамбурга.
"Пекин" - основа экспозиции новой городской достопримечательности: Немецкого портового музея.
"Пекин" на пути в Гамбург
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Автор: Максим Нелюбин, Илле Симон