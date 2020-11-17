 Первая русская кругосветка, или Эшафот для адмирала Крузенштерна | История | DW | 19.11.2020

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История

Первая русская кругосветка, или Эшафот для адмирала Крузенштерна

19 ноября исполняется 250 лет со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна, который командовал первой русской кругосветной экспедицией. Знаете ли вы, что в ее ходе ему угрожал эшафот?

Иван Федорович Крузенштерн

Иван Федорович Крузенштерн

"Иван Крузенштерн, Мореплаватель, обогнувший Землю", - так называется книга, написанная его потомком Эвертом фон Крузенштерном (Ewert von Krusenstern), правнуком брата знаменитого мореплавателя, вышедшая по-русски в московском издательстве "Паулсен". В немецком оригинале она появилась еще в начале 1990-х годов, но это не умаляет ее оригинальности. Дело, прежде всего, в том, что документы, письма, другие материалы, рассказывающие о Крузенштерне, который возглавлял первое русское кругосветное плавание, разбросаны по разным странам, архивам, библиотекам. Чтобы изучить и систематизировать их, надо знать русский, немецкий, английский и эстонский языки.

Эверт фон Крузенштерн собрал и систематизировал эти документы и материалы и написал "биографию человека, а не только моряка", как говорится в аннотации к книге. И перед нами предстает вовсе не тот "парадный" образ обласканного властью мореплавателя, к которому мы привыкли.

Адам Иоганн фон Крузенштерн (Adam Johann von Krusenstern), ставший еще в юности Иваном Федоровичем, происходил из остзейских дворян. Родился он в отцовском поместье на территории сегодняшней Эстонии. В пятнадцать лет поступил в Морской кадетский корпус, который тогда находился в Кронштадте. Был выпущен досрочно в звании гардемарина на русско-шведскую войну. И так отличился в первых же боях, что сразу стал лейтенантом и получил почетное поручение сопровождать попавшего в плен вражеского адмирала и захваченный адмиральский штандарт.

Крузенштерн о коммерческих выгодах России

В 1793 году (ему было тогда всего 23 года) Крузенштерна вместе с другими русскими офицерами командировали на стажировку в британский торговый флот. Он увидел мир, совершил кругосветное плавание, побывал в Северной Америке, Китае и Индии, познакомился с тем, как развивается мировая торговля со странами Юго-Восточной Азии, в которой Россия практически не участвовала. Вернувшись на родину, написал обстоятельную (26 страниц) записку о том, в частности, как можно было бы выгоднее торговать пушниной, если использовать морской, а не сухопутный маршрут.

Но это предложение Крузенштерна царское правительство не заинтересовало. Проект, который рассматривали исключительно с точки зрения военных и непосредственных геополитических выгод, был отвергнут. Разочарованный Крузенштерн уехал в свое эстляндское имение, и три года занимался исключительно семейными делами. Но в 1802 году, когда сменились и император (на престол уже взошел Александр I), и многие высшие чиновники, снова подал свои предложения. На этот раз слова Крузенштерна о том, что необходимо и возможно улучшить коммерческие преимущества России в мировой торговле, которые страна, как он писал, до сих пор не использовала "по собственному нерадению", нашли отклик.

Император одобрил проект. Более того: когда стало ясно, что Российско-Американская компания, которая должна была финансировать и оснастить экспедицию, не в состоянии это сделать, государство взяло на себя значительную часть расходов.

Английские корабли для русского плавания

Корабли для первого русского кругосветного плавания хотели приобрести в Гамбурге, но подходящие нашли только в Англии. Купили два шлюпа: "Леандр", который переименовали в "Надежду", и "Темзу", переименованную в "Неву". Они были не в самом лучшем состоянии, пришлось даже в преддверии плавания менять такелаж "Надежды". Командовал более крупной "Надеждой" Крузенштерн, а "Невой" - Юрий Лисянский. Командовали по-разному: Крузенштерн - отечески-мягко, Лисянский - сурово, не чураясь и телесных наказаний.

Шлюп Нева у берегов острова Кадьяк. Рисунок Юрия Лисянского

Шлюп "Нева" у берегов острова Кадьяк близ Аляски. Рисунок Юрия Лисянского

Кроме команды и чиновничьей свиты представителя Российско-Американской компании Резанова, назначенного посланником в Японию, в составе экспедиции было много ученых: ботаников, географов, астрономов... Почти все они были этническими немцами и в начале кругосветного путешествия даже не говорили по-русски. Потом, конечно, научились.

За три года, с июля 1803 года до августа 1806 года, экспедиция побывала у мыса Горн и Островов Зеленого мыса, на Канарах и Гавайях, в Бразилии, Чили, Китае, Японии, Макао, на Камчатке и Сахалине... Звучит романтично, но на самом деле путешествие было вовсе не простым. Причем тяжелым его делали не штормы, не рифы, не враждебность туземцев, а амбиции Резанова, к которому царь благоволил и фактически поставил наравне с Крузенштерном главой кругосветной экспедиции. Резанов сразу стал вмешиваться в чисто морские дела: куда плыть, где останавливаться, - что вызывало естественное раздражение капитан-лейтенанта Крузенштерна и других офицеров.

Угроза эшафота

Огромную свиту Резанова с трудом разместили на флагманском корабле "Надежда", да еще Крузенштерну пришлось жить с ним вместе в довольно тесной капитанской каюте. Отношения между ними сложились сложные. Дело дошло до того, что (как описывал Крузенштерн в своем рапорте начальству) "господин Резанов в присутствии областного коменданта и более десяти офицеров, называл меня бунтовщиком, разбойником, казнь определил мне на ешафоте, другим угрожал вечною ссылкою в Камчатку".

Медаль участника экспедиции

Медаль участника экспедиции

Крузенштерн поставил ультиматум: "Ежели угодно Главному Правлению лишить меня команды всей Експедиции, то... быв подчинен Резанову, полезным быть не могу, а бесполезным быть не хочу".

С большим трудом генерал-губернатору Петропавловска, в гавани которого стояли тогда "Надежда" и "Нева", удалось помирить Крузенштерна и Резанова, и экспедиция отправилась дальше, в Японию. Резанов со свитой сошел на берег и ждал решения кайзера, который должен был его принять - или не принять.

Как рассказывал позже Чехов в своем очерке "Остров Сахалин", Резанов вел себя "крайне бестактно" и "потерпел полное фиаско". А вернувшись на корабль, узнал, что император Александр освободил его от дальнейшего участия в кругосветной экспедиции, приказав провести инспекцию русских поселений на Аляске. После это все вздохнули с облегчением.

Кадеты чтят мореплавателя

О результатах экспедиции, которые оказались очень успешными и не ограничивались только тем, что это было первое русское кругосветное путешествие, лучше всего рассказал сам Иван Федорович в своих трехтомных записках, которые вышли в Санкт-Петербурге одновременно на русском и немецком языках. Они были дополнены рисунками, планами, схемами течений… Одних только географических карт там больше ста.

Памятник Крузенштерну в Санкт-Петербурге

Памятник Крузенштерну в Санкт-Петербурге

Нет смысла пересказывать эти записки. О значении первого русского кругосветного путешествия и о российской славе адмирала Ивана Федоровича - Адама Иоганна - фон Крузенштерна говорит уже один тот факт, что после его смерти ставшие высшими офицерами бывшие выпускники морского кадетского корпуса, который Крузенштерн уже после экспедиции возглавлял в течение 16 лет, поставили ему на собственные средства памятник. Вышедшая сейчас книга помогает узнать больше об этом выдающемся человеке.

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    Автор: Анн Термеш, Наталия Королева


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