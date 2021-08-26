Родившуюся при эвакуации из Кабула девочку назвали в честь самолета ВВС США

Родители решили назвать девочку, появившуюся на свет во время эвакуационного рейса из Афганистана на американскую авиабазу Рамштайн в Германии (земля Рейнланд-Пфальц), в честь военно-транспортного самолета ВВС США C-17, который вывез ее мать из Кабула. Об этом в среду, 25 августа, сообщил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерс.

По его словам, малышке дали имя Рич (Reach, охват. - Ред.) - как позывной этого самолета. "Как вы можете себе представить - как пилот ВВС - я мечтаю, чтобы ребенок по имени Рич вырос, получил гражданство США, а также чтобы она (позднее) летала на истребителях ВВС США", - сказал Тод Уолтерс по видеосвязи из Пентагона.

Рич появилась на свет через несколько минут после приземления в Германии

Рич появилась на свет 21 августа. Схватки у ее матери начались еще в воздухе, ребенок родился в грузовом отсеке машины через несколько минут после приземления. Девочку и мать доставили в военный госпиталь США в Ландштуле (Рейнланд-Пфальц). Между тем стало известно, что за минувшую неделю у эвакуированных афганок там появились на свет еще два ребенка.

Эвакуация из Афганистана

Целый рад государств продолжает эвакуацию своих граждан, а также определенных категорий мирного населения из Афганистана после захвата там власти радикальным исламистским движением "Талибан". Белый дом 25 августа сообщил, что всего из страны с 14 августа было вывезено более 82 300 граждан Афганистана, США и других государств на военно-транспортных самолетах американцев и их союзников, а также на международных и частных рейсах.

По данным вашингтонской администрации, в Афганистане могут оставаться еще до 1500 американских граждан. Около 500 из них уже получили конкретные указания относительно предстоящей эвакуации, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Между тем, как передало издание Der Spiegel на своем интернет-сайте, последний военно-транспортный самолет A400M бундесвера должен вылететь из Кабула в четверг, 26 августа.

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