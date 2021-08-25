Бундестаг одобрил операцию бундесвера по эвакуации из Афганистана

Германский бундестаг в среду, 25 августа, абсолютным большинством голосов одобрил участие военнослужащих ФРГ в операции по эвакуации их сограждан и определенных категорий иностранцев из Афганистана. Как указано на сайте бундестага, 539 депутатов проголосовали "за" и лишь 9 были "против". Еще 90 парламентариев воздержались.

Непосредственно перед голосованием перед депутатами выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), которая напомнила, что операция по эвакуации из Афганистана с участием немецких военных была из-за ее неотложности начата еще до одобрения ее бундестагом.

Согласно правительственному заявлению, к эвакуации могут быть привлечены до 600 вооруженных солдат и офицеров бундесвера. Предполагаемая дата завершения операции - 30 сентября.

Эвакуация из Афганистана

После захвата власти в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан" многие страны мира начали эвакуацию оттуда своих граждан, а также афганцев, сотрудничавших с войсками НАТО и ее союзников, иностранными и международными правозащитными и гуманитарными организациями, журналистов и общественных активистов.

К вечеру 24 августа самолеты бундесвера эвакуировали из Кабула более 4650 человек, в том числе афганцев и граждан третьих стран.

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