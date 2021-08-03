 Ряд штатов Бразилии отказывается от импорта вакцины ″Спутник V″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.08.2021

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Мир

Ряд штатов Бразилии отказывается от импорта вакцины "Спутник V"

Сообщается, что причиной отказа ряда бразильских штатов от планов закупить российскую вакцину стали ограничения национального регулятора лекарственных средств Anvisa.

Ампулы с российской вакциной от коронавируса Спутник V

Северо-восточные штаты Бразилии отказываются от планов по закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за ограничений, установленных национальным регулятором лекарственных средств Anvisa. Об этом в четверг, 4 августа, заявил губернатор штата Пиауи Веллингтон Диас после встречи с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), занимающегося продвижением препарата на международном рынке.

По словам Диаса, в РФПИ ему сообщили, что 37 млн доз "Спутника V", которые предназначались для бразильского рынка, теперь отправят в Мексику, Боливию и Аргентину.

Anvisa пока не выдала российской вакцине регистрацию для применения в чрезвычайных ситуациях, однако разрешила северо-восточным штатам закупить 2 млн доз при условии, что препарат будет подвергаться строгой проверке на предмет наличия в нем размножающегося аденовируса, а привитые пациенты будут находиться под наблюдением.

Между тем в РФПИ заявили, что бразильские штаты все еще намерены закупить "Спутник V", и опроверг данные о том, что невостребованные партии вакцины перенаправят в другие латиноамериканские страны, указывает Reuters.

РФПИ о поставках "Спутника V" в Бразилию

При этом российская сторона подтвердила, что поставка препарата в Бразилию, намеченная на 6 августа, была отменена "из-за новых правил, которые Anvisa ввела в последние дни".

В свою очередь, представители Anvisa подчеркнули, что никаких новых условий для импорта "Спутника V" не вводилось и что регулятор ожидает закрытия российской стороной информационных пробелов и выполнения 22 условий по импорту препарата, согласованных в июне.

По данным онлайн-издания РБК, изначально разрешение на импорт "Спутника V" запросили 16 бразильских штатов, но лишь 4 из них согласились использовать препарат с соблюдением ограничений Anvisa.

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    Автор: Андрей Гурков


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