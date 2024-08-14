РФ прекратила участие в конвенции СЕ о защите нацменьшинств

Россия с 1 августа официально прекратила участие в Рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств. Об этом говорится в документе МИД РФ , размещенном на официальном портале правовых актов в среду, 14 августа.

Президент РФ Владимир Путин внес законопроект о денонсации конвенции СЕ в Госдуму в конце сентября 2023 года. В октябре документ был принят российским парламентом и подписан главой государства.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что Комитет министров СЕ в сентябре 2022 года существенно ограничил полномочия российского эксперта в комитете, созданном для контроля исполнения странами-участницами обязательств в рамках конвенции. РФ также лишилась возможности участвовать в выработке решений и отслеживать случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом. Кроме того, в документе отмечалось, что выход из конвенции позволит РФ "избежать дискриминационного отношения" в рамках мониторинга Совета Европы.

РФ подписала Конвенцию о защите нацменьшинств в 1996 году

Россия подписала Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств в феврале 1996 года. Документ запрещает, в частности, ассимиляцию национальных меньшинств вопреки их воле, их дискриминацию, а также предусматривает право нацменьшинств на свободное использование их языка.

После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Комитет министров СЕ приостановил российское представительство в уставных органах Совета. В марте того же года комитет одобрил резолюцию об исключении России из организации, а РФ официально уведомила Генерального секретаря СЕ о намерении покинуть организацию. В феврале 2023 года Госдума РФ приняла закон о прекращении действия в отношении России 21 международного договора с организацией, в том числе конвенции о правах человека.