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РФ вышла из Конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств

Ольга Лебедева
19 октября 2023 г.

Президент РФ Путин подписал закон о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. В конце сентября он внес соответствующий законопроект в Госдуму.

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Здание Совета Европы в Страсбурге
Совет Европы в СтрасбургеФото: Patrick Hertzog/AFP/Getty Images

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств, ранее принятый парламентом. Документ размещен в четверг, 19 октября, на официальном портале правовой информации.

В конце сентября Путин внес законопроект о выходе из конвенции о защите нацменьшинств в Госдуму, 10 октября он был принят в третьем, окончательном чтении нижней палатой, а на следующий день одобрен Советом Федерации.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что Комитет министров СЕ в сентябре 2022 года существенно ограничил полномочия российского эксперта в комитете, созданном для контроля исполнения странами-участницами обязательств в рамках конвенции. РФ также лишилась возможности участвовать в выработке решений и отслеживать случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом. Кроме того, в документе отмечалось, что выход из конвенции позволит РФ "избежать дискриминационного отношения" в рамках мониторинга Совета Европы.

РФ подписала Конвенцию о защите нацменьшинств в 1996 году

Россия подписала Конвенцию о защите национальных меньшинств в феврале 1996 года. Документ запрещает, в частности, ассимиляцию национальных меньшинств вопреки их воле, их дискриминацию, а также предусматривает право нацменьшинств на свободное использование их языка.

После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Комитет министров СЕ приостановил российское представительство в уставных органах Совета. В марте того же года комитет одобрил резолюцию об исключении России из организации, а РФ официально уведомила Генерального секретаря СЕ о намерении покинуть организацию. В феврале 2023 года Госдума РФ приняла закон о прекращении действия в отношении России 21 международного договора с организацией, в том числе конвенции о правах человека.

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Закон о денонсации Конвенции о защите нацменьшинств на портале правовой информации

Закон о денонсации Конвенции о защите нацменьшинств на портале правовой информации
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