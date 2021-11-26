РФ ограничивает въезд из Гонконга и стран юга Африки

В связи с обнаружением нового варианта коронавируса Россия ограничит въезд иностранцев из Гонконга, ЮАР и других стран юга Африки. "С 00 часов 00 минут 28 ноября 2021 года ограничить въезд на территорию России иностранных граждан, проживающих на территории Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Королевстве Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевстве Эсватини, Объединенной Республике Танзания, Специального административного района Гонконг", - заявил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Москве в пятницу, 26 ноября.

Решение распространяется на граждан, находившихся в Гонконге и на юге Африки в течение последних 10 дней, и принято в связи с обнаружением в них варианта вируса B.1.1.529. "По информации Роспотребнадзора, отличительной чертой данного варианта является то, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут делать его более заразным, а также повлиять на снижение эффективности антител", - говорится в заявлении. При этом штаб призвал не делать преждевременные выводы и указал на тщательное изучение ситуации.

В РФ новая мутация пока не выявлена

В России новая мутация пока не обнаружена, при этом в РФ применяются тесты, способные выявить данный вариант, отметил оперативный штаб. Между тем граждан РФ, прибывающие из Гонконга, ЮАР и других стран юга Африки, а также Китая, Израиля и Великобритании, обяжут проходить экспресс-тестирование на коронавирус.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 34 690 новых инфицированных коронавирусом, тем самым общее число случаев заражения в РФ возросло до 9 502 879, сообщил оперативный штаб. Число смертей от коронавируса, по данным штаба, за минувшие сутки увеличилось на 1235 до 270 292. Распространяемые штабом сведения о скончавшихся от коронавируса в России значительно ниже, чем другие официальные российские данные по смертям от COVID-19.

Новый вариант коронавируса

Тем временем новый вариант коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в Африке и в Гонконге, впервые выявлен и в Европе. В Бельгии положительный тест сдал путешественник, который вернулся из Египта 11 ноября. ЕС планирует временно прекратить авиасообщение со странами юга Африки. Вылеты в страны, расположенные на юге континента, уже приостановили Германия, Нидерланды, Австрия, Италия и Чехия. Великобритания, Сингапур и Израиль ввели ограничения на поездки в некоторые страны Африки.

По словам директора центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тлуио де Оливейры, около 90% новых случаев заражения в южноафриканской провинции Гаутенг вызваны новым вариантом вируса, обнаруженным в ЮАР и Ботсване. Заражение вариантом B.1.1.529 было выявлен в Израиле у гражданина страны, вернувшегося из Малави. Первый пациент, инфицированный B.1.1.529, был обнаружен в Ботсване, им оказался гражданин ЮАР. Наибольшее число людей, инфицированных новым вариантом, находятся в ЮАР- 77 человек. Еще четыре случая заболевания выявлено в Ботсване и один - в Гонконге.

Исследования варианта B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях, но ученые уже установили, что он обладает 50 мутациями. "Этот вариант коронавируса нас очень удивил. Речь фактически идет об эволюционном скачке коронавируса. Он обладает целым набором мутаций, которых мы не ожидали", - заявил вирусолог Тулио де Оливейра.

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