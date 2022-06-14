Режим тревоги в Германии: "Газпром" заставит немцев мерзнуть зимой? DW Новости (23.06.2022)

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Правительство ФРГ готовится к кризису на газовом рынке. В Германии с 23 июня министерством экономики объявлен невиданный до сих пор "режим тревоги" - это 2 ступень из трех аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации. Что это означает для компаний и населения и как Германия планирует компенсировать сокращение поставок "Газпромом" или вообще перекрытие газового крана Владимиром Путиным.