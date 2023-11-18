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Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС могут перенести

Сергей Куприков
18 ноября 2023 г.

Информированный собеседник агентства выразил сомнение, что 27 странам ЕС удастся достичь согласия по Украине на декабрьском саммите.

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Флаги Евросоюза и Украины
Флаги Евросоюза и УкраиныФото: Xavier Lejeune/European Union, 2023

Европейский Союз может перенести принятие решения о начале переговоров с Киевом о вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщило в пятницу, 17 ноября, агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, знакомого с ходом подготовки к декабрьскому саммиту Евросоюза.

Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о приеме Украины в Евросоюз. Планировалось, что соответствующее решение утвердят на декабрьском саммите лидеры 27 государств сообщества. "Думаю, что некоторые воспользуются фразой "Давайте вернемся к этому в марте", - заявил собеседник Reuters. По его словам, Венгрия, возможно, воспрепятствует решению, которое может быть принято лишь единогласно всеми 27 странами ЕС.

Планы поддержки Украины проходят проверку реальностью

Кроме того, указывает агентство, по-прежнему нет и договоренности и о выплате правительству в Киеве дополнительной помощи в размере 50 млрд евро. Заявления, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько это потребуется, проходят проверку реальностью. Лидеры государств-членов ЕС понимают, что это будет довольно дорого.

Предложение Еврокомиссии выделить Киеву десятки миллиардов евро, создав специальный Фонд помощи Украине, который должен обеспечить стабильную и предсказуемую финансовую поддержку страны с 2024 по 2027 годы, подвергается критике с разных сторон, говорится в сообщении агентства. "Мы не можем позволить Украине разориться, это не вариант. Но это нелегко", - указал собеседник Reuters.

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Сообщение агентства Reuters

www.reuters.com