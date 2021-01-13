 Импичмент Трампу предложено перенести на середину февраля | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.01.2021

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Мир

Импичмент Трампу предложено перенести на середину февраля

Инициатором переноса голосования по импичменту экс-президенту США Трампу на 13 февраля стал лидер республиканцев в Сенате Макконнелл. Вторая попытка импичмента связана с беспорядками в Вашингтоне.

45-й президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп (фото из архива)

Республиканцы в Сенате США предлагают отложить голосование об импичменте бывшему президенту страны Дональду Трампу до 13 февраля. Это даст всем сторонам достаточно времени для подготовки процедуры, объяснил лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл в четверг, 21 января. Для этого Палате представителей следует передать Сенату свои обвинения в адрес Трампа в "подстрекательстве к беспорядкам" не ранее 28 января, объяснил Макконнелл. Он направил это предложение лидеру демократов в Сенате Чарльзу Шумеру.

Палата представителей США 13 января второй раз проголосовала за импичмент Трампу. Теперь дело будет направлено в Сенат, где для обвинительного вердикта необходимы 67 голосов из 100.

Противники бывшего главы государства считают, что Трамп несет ответственность за беспорядки в Вашингтоне 6 января, во время которых группа его сторонников ворвалась в здание Конгресса. Участники беспорядков вступили в столкновения с полицией, стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ. Десятки протестующих были задержаны, минимум четыре участника беспорядков погибли. В столице США был введен комендантский час, в город прибыла Национальная гвардия.

На следующий день демократ Джозеф Байден был официально утвержден на посту 46-го президента США. Инаугурация прошла 20 января.

Уже вторая попытка импичмента Трампу

Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, процедуру импичмента которому начата дважды. В первый раз Палата представителей инициировала ее в декабре 2019 года в связи с обвинениями в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Однако Сенат США не поддержал эту инициативу.

Обвинения были связаны с телефонным разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, в котором глава Белого дома якобы призывал Киев начать расследование против Джозефа Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления могла использоваться военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов. Этот скандал получил название "Украинагейт".

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    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

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    Автор: Павел Мыльников


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