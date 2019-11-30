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Республика Перу

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Государство в Южной Америке. Столица - Лима. Численность населения - около 34 млн человек.

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Контекст

Перформанс Александара Тимотича "Ты голоден?"

Почему в музее чистят картофель и валяются в перьях голыми

Почему в музее чистят картофель и валяются в перьях голыми

Мастер шокирующих перформансов Марина Абрамович весь год готовила со своими студентами новый проект. Он длится 54 часа!
Культура1 июля 2023 г.
Избирком объявил Педро Кастильо победителем на выборах

Бывший сельский учитель объявлен президентом Перу

Бывший сельский учитель объявлен президентом Перу

Педро Кастильо обещаниями социальных реформ завоевал поддержку беднейших слоев населения.
Политика20 июля 2021 г.
Лотти Длинное Ухо

Немецкие зайцы взялись за перо

Немецкие зайцы взялись за перо

До Пасхи в Германии осталось меньше месяца. В пасхальных почтамтах уже вовсю кипит работа.
Религия9 марта 2021 г.
Столкновения протестующих с полицией в столице Перу Лиме, 14 ноября 2020

В Перу и. о. президента уходит в отставку на фоне протестов

В Перу и. о. президента уходит в отставку на фоне протестов

В Перу продолжаются протесты в связи с отстранением от власти экс-президента страны Мартина Вискарры.
Политика15 ноября 2020 г.
Лидер оппозиции Перу Кейко Фухимори в медицинской маске в окружении полицейских в Лиме

Лидера оппозиции Перу Кейко Фухимори вновь выпустили из СИЗО

Лидера оппозиции Перу Кейко Фухимори вновь выпустили из СИЗО

Дочь экс-президента Перу Фухимори освобождена из СИЗО под залог. Ее арестовали в рамках антикоррупционного дела.
Политика5 мая 2020 г.
Освобождение Кейко Фухимори из СИЗО

Лидер перуанской оппозиции Фухимори освобождена из СИЗО

Лидер перуанской оппозиции Фухимори освобождена из СИЗО

Кейко Фухимори арестовали в рамках масштабного антикоррупционного расследования. Ее отец отбывает 25-летний срок.
Политика30 ноября 2019 г.
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