Что обсуждали на Форуме Немцова в Берлине

Фонд Бориса Немцова провел в Берлине форум имени убитого российского политика - уже в третий раз на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Кто и о чем говорил на форуме в этом году - в репортаже DW.

Форум Немцова проходит ежегодно с 2016-го года, его ключевой организатор - фонд имени убитого в 2015-м российского оппозиционера, который возглавляет его дочь Жанна. В этом году Форум проходит также при поддержке немецкого Фонда за свободу имени Фридриха Науманна.

Тему этого года организаторы сформулировали как "Преодолевая страх: между умиротворением и сопротивлением агрессору". В рамках двухдневного мероприятия прошел без малого десяток полуторачасовых панельных дискуссий, в каждой из которых, помимо модератора, приняли участие до пяти спикеров. Попадались темы как весьма общие - "Страх и сопротивление”, так и предельно конкретные - "Работают ли санкции?” или "Роль искусства в сопротивлении”. Зрителей из зала всячески призывали задавать вопросы - как прося микрофон традиционным поднятием руки, так и через специальное мобильное приложение форума.

В форуме приняли участие около ста человек

Площадкой вместо привычных безликих крупных сетевых отелей выбрали элегантный особняк "Вилла Элизабет" в центре Берлина. Гостей и участников на всем протяжении панелей и во время кофе-брейков окружала довольно многочисленная охрана, а в специальной сдвоенной будке на задних рядах зрительного зала постоянно работали две бригады переводчиц-синхронистов - любой желающий мог получить наушники с перекрестным переводом речей выступающих в "треугольнике” между русским, английским и немецким языками.

Среди выступающих в этом году были депутат Европарламента от немецкой партии "зеленых" Сергей Лагодинский, экономист-эксперт берлинского центра Карнеги Александра Прокопенко, член совета директоров центра Мемориала Ирина Щербакова, экс-посол США в России Майк Макфол, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, министр финансов ФРГ и лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner), политолог Андреас Умланд, журналистка Фарида Рустамова, антрополог Александра Архипова, советник избранного президента Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка, белорусский медиаменеджер Дмитрий Навоша, американистка Нина Хрущева, писатель Саша Филиппенко и певица Монеточка (Елизавета Гырдымова).

В зрительном зале их среди прочих слушали публицист Андрей Архангельский, один из руководителей ФБК Иван Жданов, журналист Сергей Пархоменко, правозащитник Дмитрий Заир-Бек, депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс и многие другие - всего в зале собралось не менее сотни слушателей.

Обсуждение санкций против России

"Хозяйка" форума Жанна Немцова, рассуждая об атмосфере страха и о ее преодолении, подробно вспоминала, насколько сложнее когда-то было ей самой организовывать выступления и налаживать профессиональные контакты в Европе в статусе оппозиционерки, и как сильно с тех пор изменилось в Европе восприятие Владимира Путина и его режима.

Майкл МакФол, резюмируя промежуточные итоги санкционной политики Запада в отношении Кремля, признал, что демократическим лидерам одновременно есть и за что себя похвалить, и над чем работать. В последнем случае он имел в виду прежде всего ужесточения контроля за соблюдением санкций, подробно рассказывая о том, сколько американских компаний по-прежнему активно ведут бизнес в России и какие лазейки та использует для получения запрещенных к экспорту технологий двойного назначения.

Фото: Andrej Schaschkov

Макфол призвал не останавливаться на достигнутом и в расширении санкций на новые области - например, на российскую атомную энергетику и сельскохозяйственные химикаты, масштабировать списки персональных санкций и резко усилить содействие утечке мозгов из России, максимально помогая любым недовольным режимом Путина уехать из России.

Поддержка оппозиционных россиян и новые формы протеста

Сергей Лагодинский в который раз подчеркивал, что оппозиционные россияне заслуживают доверия и поддержки и обещал продолжать продвигать эту линию в Брюсселе, но признал, что в отдельных случаях ЕС действительно не может помочь желающим уехать, если у них отсутствуют какие бы то ни было объективные подтверждения их антивоенной позиции и возникающих из-за нее рисков. Он также призывал не ударяться в обратные путинизму крайности - например, не поддержал призывы к территориальному разделу России: "проблема не в том, что нынешняя Россия какая-то слишком большая или контролирует какие-то не те территории, а в империалистическом характере путинской России. При том что империализм - это вопрос вообще не из территориальной плоскости, он в головах".

Александра Архипова напоминала, как активно россияне находят новые, сравнительно безопасные формы протеста, в условиях закручивающейся безумной спирали репрессий - например, массово возлагая цветы к мемориалам жертв политических репрессий или связанным с Украиной, в то время как власть демонстрирует все более явные признаки лихорадочного запретительного безумия, например, разворачивая мощнейшую кампанию борьбы с субкультурой квадроберов.

Певица Монеточка много говорила об искусстве как способе максимально сохранять психологическое равновесие в эти тяжелые времена, о своих контактах с друзьями-коллегами и призналась, как она рада быть частью свободной антивоенной российской культуры, которая в условиях цензуры в России принимает на себя и общественные функции, и к примеру, рэп-музыканты превращаются, по сути, в продолжателей традиций российской поэзии XX века.