"Репортеры без границ" призвали Зеленского соблюдать свободу СМИ

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Несмотря на напряженную политическую ситуацию в Украине, президент Зеленский должен бороться с пропагандой демократическими методами, не запрещая СМИ в обход парламента и судов, заявили в RSF.
Президент Украины Владимир Зеленский должен более внимательно относиться к свободе прессы даже в условиях напряженной политической ситуации, заявила международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF). За время своего президентства Зеленский принял ряд решений о запрете СМИ в обход парламента и судебной власти, опираясь только на собственные указы и рекомендации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), указывается в опубликованном в понедельник, 31 января, заявлении.
В частности, правозащитники указали на запрет в августе 2021 года из-за "пророссийской пропаганды", среди прочего, российских газет "Ведомости" и "Московский комсомолец", а также украинского новостного сайта strana.ua, главный редактор которого Игорь Гужва получил политическое убежище в Австрии.
В феврале того же года Владимир Зеленский лишил лицензий сроком на пять лет украинские телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, обвинив их в "пропаганде" и сославшись на соответствующие рекомендации СНБО, но не предоставив убедительных доказательств, отметили в RSF. Кроме того, Зеленский продлил принятые его предшественником Петром Порошенко решения в отношении российских СМИ. После начала украино-российского военного конфликта в 2014 году тот запретил вещание 70 российским телеканалам, а в 2017 году - независимому телеканалу "Дождь", в том же году Порошенко запретил работу российских соцсетей.
"Вне всяких сомнений, Украина является целью масштабных кампаний дезинформации со стороны России, в которых используются тенденциозные сообщения, сознательные искажения и откровенные фейки", - заявил глава берлинского отделения RSF Кристиан Мир (Christian Mihr).
Вместе с тем он призвал использовать для борьбы с дезинформацией демократически легитимные и соразмерные меры. "Они не должны служить предлогом для того, чтобы наступать на оппозицию или ограничивать независимое освещение событий и плюрализм мнений", - подчеркнул он.
Одновременно "Репортеры без границ" заявили о частых угрозах журналистам, освещающим конфликт с Россией. В частности, в заявлении упоминается ситуация с главным редактором новостного портала Zaborona.com Екатериной Сергацковой, которая в 2020 году была вынуждена покинуть Украину. После того, как она написала о возможных связях инициативы StopFake и украинских правых экстремистов, ей начали угрожать насилием и убийством, а в соцсетях опубликовали ее адрес и фотографии ее сына, напомнили правозащитники.
Примерно в то же время в соцсетях велась масштабная кампания запугивания в отношении журналистки Любови Величко, которая опубликовала расследование о нескольких Telegram-каналах, предположительно, связанных с РФ.
Одновременно "Репортеры без границ" отметили разнообразный медиаландшафт в Украине. В целом в сравнении с Беларусью и Россией журналисты имеют возможность свободно работать, но многие СМИ находятся в руках олигархов, которые используют их в качестве инструмента борьбы за экономическую и политическую власть, говорится в заявлении. Правозащитники отметили слишком малое финансирование общественно-правового вещания и его незначительную аудиторию.
В глобальном рейтинге свободы СМИ Украина в настоящее время находится на 97-м месте из 180.
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