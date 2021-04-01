 ″Репортеры без границ″ призвали к солидарности с ″Медузой″ | Новости из Германии о России | DW | 05.05.2021

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Россия

"Репортеры без границ" призвали к солидарности с "Медузой"

Интернет-издание "Медуза" недавно было включено в России в реестр "иноагентов". Правозащитники назвали действия властей РФ топорной попыткой разрушить самое влиятельное независимое СМИ в Рунете.

Скриншот издания Медуза

Скриншот издания "Медуза"

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала к солидарности с интернет-изданием "Медуза", которое недавно было включено в России в реестр СМИ-"иноагентов". "Кремль перед парламентскими выборами в сентябре неприкрыто пытается разрушить самое влиятельное независимое СМИ в российском сегменте интернета", - заявил глава германского филиала RSF Кристиан Мир (Christian Mihr) в среду, 5 мая.

"Нам сейчас нужна международная волна солидарности, чтобы показать властителям в Кремле: гражданское общество не позволит принудить себя к молчанию такими топорными методами", - подчеркнул правозащитник.

"Медуза" в реестре "иноагентов"

Согласно российскому законодательству, работающие в РФ СМИ и НКО обязаны зарегистрироваться в качестве "иноагентов", если они получают финансирование из-за рубежа. Министерство юстиции РФ полторы недели тому назад включило "Медузу" в реестр СМИ-"иноагентов", сославшись на то, что это издание зарегистрировано в Латвии. Евросоюз раскритиковал эти действия, выразив "глубочайшую обеспокоенность".

"Медуза" недавно обратилась к общественности с просьбой о пожертвованиях, пояснив, что она лишилась рекламодателей из-за того, что ее заклеймили как "иноагента". Издание сообщило, что ему пришлось закрыть офисы в Москве и Риге и сократить жалование сотрудников наполовину. "Российские власти разрушили наше предприятие за один день", - заявили в "Медузе".

Москва обосновывает спорный закон об "иноагентах" необходимостью защититься от политического вмешательства во внутренние дела России. В то же время критики этого закона заявляют, что пострадавшие организации оказываются заклейменными и зачастую не в состоянии выполнить предъявляемые к ним требования.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:54

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