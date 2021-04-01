"Репортеры без границ" призвали к солидарности с "Медузой"

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала к солидарности с интернет-изданием "Медуза", которое недавно было включено в России в реестр СМИ-"иноагентов". "Кремль перед парламентскими выборами в сентябре неприкрыто пытается разрушить самое влиятельное независимое СМИ в российском сегменте интернета", - заявил глава германского филиала RSF Кристиан Мир (Christian Mihr) в среду, 5 мая.

"Нам сейчас нужна международная волна солидарности, чтобы показать властителям в Кремле: гражданское общество не позволит принудить себя к молчанию такими топорными методами", - подчеркнул правозащитник.

"Медуза" в реестре "иноагентов"

Согласно российскому законодательству, работающие в РФ СМИ и НКО обязаны зарегистрироваться в качестве "иноагентов", если они получают финансирование из-за рубежа. Министерство юстиции РФ полторы недели тому назад включило "Медузу" в реестр СМИ-"иноагентов", сославшись на то, что это издание зарегистрировано в Латвии. Евросоюз раскритиковал эти действия, выразив "глубочайшую обеспокоенность".

"Медуза" недавно обратилась к общественности с просьбой о пожертвованиях, пояснив, что она лишилась рекламодателей из-за того, что ее заклеймили как "иноагента". Издание сообщило, что ему пришлось закрыть офисы в Москве и Риге и сократить жалование сотрудников наполовину. "Российские власти разрушили наше предприятие за один день", - заявили в "Медузе".

Москва обосновывает спорный закон об "иноагентах" необходимостью защититься от политического вмешательства во внутренние дела России. В то же время критики этого закона заявляют, что пострадавшие организации оказываются заклейменными и зачастую не в состоянии выполнить предъявляемые к ним требования.

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