"Репортеры без границ" пожаловались на Facebook в прокуратуру Парижа

Международная организация "Репортеры без границ" подала в прокуратуру Парижа жалобу на социальную сеть Facebook. Правозащитники заявили во вторник, 23 марта, что усмотрели признаки мошенничества в действиях соцсети по борьбе с риторикой ненависти и дезинформации.

По версии "Репортеров без границ", в Facebook беспрепятственно распространяется ложная информация по поводу пандемии COVID-19, а также провоцирующие ненависть комментарии и угрозы в отношении сотрудников СМИ. При этом соцсеть обещает предоставить пользователям безопасное цифровое пространство, подчеркивается в жалобе. Дезинформирующие сообщения могут на протяжении месяцев оставаться без соответствующего предупреждения, указывается далее.

Сообщения с признаками теорий заговора набирали миллионы просмотров

Правозащитники особо выделили рекламу соцсети, опубликованную во многих французских СМИ в начале 2021 года. В ней Facebook утверждал, что предоставляет "точную информацию в режиме реального времени с целью лучше бороться с пандемией", а также указывает на свое сотрудничество с властями и международными организациями ради "распространения заслуживающих доверия сведений о COVID-19". Однако "Репортеры без границ" указали, что в ряде случаев посты с признаками теорий заговора получали миллионы просмотров в течение двух месяцев.

Правозащитники воспользовались французским уголовным законодательством о защите прав потребителей. Нарушения их прав могут повлечь за собой как денежные штрафы, так и лишение свободы. "Репортеры без границ" не исключают подачи аналогичных жалоб и в других странах.

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