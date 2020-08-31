"Репортеры без границ" осудили задержания журналистов в Беларуси

Международная ассоциация "Репортеры без границ" (RSF) осуждает недавнюю волну репрессий, направленных против журналистов в Беларуси, говорится в заявлении организации, обнародованном в понедельник, 31 августа.

По данным "Репортеров без границ", с 27 августа в Беларуси были задержаны более 50 сотрудников СМИ, многие иностранные журналисты высланы из страны, как минимум 19 белорусских журналистов, сотрудничающих с иностранными СМИ, лишились аккредитации и, как следствие, возможности заниматься журналистской деятельностью в Беларуси. Кроме прочего, речь идет о сотрудниках немецкого общественно-правового телеканала ARD, британской медиакомпании BBC и информагентствах Reuters и AFP.

"Правительство Беларуси изо всех сил старается вытеснить из страны последних международных наблюдателей и лишить собственное население доступа к независимой информации о протестах", - заявил глава немецкого отделения "Репортеров без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr). По его мнению, правительству ФРГ следует воспользоваться своим председательством в Совете ЕС, чтобы добиться санкций в отношении лиц, несущих политическую ответственность за происходящее сейчас в Беларуси.

Репрессии против журналистов, освещающих протесты в Беларуси

Новая стадия репрессий белорусских властей против сотрудников СМИ началась 27 августа, когда более 50 журналистов были задержаны во время освещения ими несанкционированных антиправительственных протестов в Минске, напоминают в организации "Репортеры без границ". Среди задержанных были члены съемочной группы немецкого общественно-правового телеканала ZDF и корреспондент DW в Минске Александра Богуславская.

Богуславскую обвинили в отсутствии аккредитации, хотя она неоднократно предъявляла милиции все необходимые документы. На протяжении почти шести часов корреспондента DW удерживали в Октябрьском РУВД Минска под предлогом проверки документов. Конфискованный у нее мобильный телефон Александре Богуславской вернули только на следующий день, 28 августа.

Реакция DW на задержание корреспондента медиакомпании в Минске

Четыре журналиста отказались передать сотрудникам милиции свои телефоны и остались в СИЗО в связи с "участием в несанкционированном массовом мероприятии", сообщают в организации "Репортеры без границ". По данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), большинство журналистов, задержанных 27 августа, были отпущены после проверки документов.

"Эти мнимые проверки личных документов представляют собой надуманные попытки затруднить независимое освещение событий и лишить людей информации. Это еще одна атака на свободу печати в Беларуси", - заявила в этой связи главный редактор DW Мануэла Каспер-Клэридж (Manuela Kasper-Claridge).

"Корреспонденты DW, как и журналисты других СМИ, должны иметь возможность беспрепятственно продолжать свою работу без придирок со стороны властей в Беларуси", - подчеркнула она.

Блокировка интернета в Беларуси

В то же время в организации "Репортеры без границ" раскритиковали отключения интернета и затруднение доступа в Сеть, случающиеся в Беларуси регулярно с начала протестов. В организации считают, что "блокада и цензура интернета" обусловлена желанием властей затруднить белорусским пользователям доступ к независимым источникам информации.

В рейтинге стран по уровню свободы слова Беларусь занимает 153 место из 180, напоминают в организации "Репортеры без границ".

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