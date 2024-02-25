Рекордное число россиян обратилось за убежищем в Южной Корее

В 2023 году власти Южной Кореи зарегистрировали 5750 просителей убежища с российским гражданством. Это более чем в пять раз больше, чем годом ранее.

Рекордное число россиян попросили в прошлом году политическое убежище в Южной Корее. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщает телеканал CNN со ссылкой на отчет южнокорейской иммиграционной службы, входящей в состав министерства юстиции. Согласно ему, в 2023 году власти зарегистрировали 5750 просителей с российским гражданством. Это более чем в пять раз больше, чем годом ранее, когда о политическом убежище попросили только 1038 россиян, и больше, чем общее количество обращений от россиян с 1994 по 2019 годы.

Всего в 2023 году в Южной Корее зарегистрировали 18 838 запросов о предоставлении убежища. Больше всего прошений поступило от россиян, за ними идут граждане Казахстана - 2 094, Китая - 1 282, Малайзии - 1 205, Индии - 1 189, Монголии - 836 и Турции - 564. В январе 2024 года об убежище попросили 376 россиян. По данным корейской иммиграционной службы, число заявок на получение убежища в 2023 году было самым высоким за последние восемь лет.

При этом в стране действует весьма строгое миграционное законодательство: с 1994 по конец 2023 года за статусом беженца к южнокорейским властям обратились 103 760 человек, и только 4052 человека из них его получили. Самой распространенной причиной, по которой заявители просили убежища, были преследования на религиозной почве, следом шли политические преследования. Среди других причин - дискриминация за принадлежность к определенной социальной группе, расе или национальности.

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