Рейтинг правящей в ФРГ коалиции - самый низкий после выборов

За два года, прошедшие с последних выборов, популярность правящих в ФРГ партий резко упала. Сейчас правительственная коалиция могла бы рассчитывать лишь на 38 процентов голосов, следует из данных опроса.

Популярность правящей в Германии коалиции упала до самых низких показателей за все время с последних выборов в бундестаг два года тому назад. В настоящее время составляющие правительство социал-демократы, свободные демократы и "зеленые" могли бы рассчитывать в общей сложности на 38 процентов голосов, следует из результатов обнародованного в воскресенье, 3 сентября, опроса Sonntagstrend, проведенного социологическим институтом Insa для еженедельника Bild am Sonntag.

Только неделю тому назад общий рейтинг правящих партий составлял на один процент больше - 39 процентов. За социал-демократов по-прежнему готовы голосовать 18 процентов избирателей. "Зеленые" потеряли один процентный пункт, их рейтинг теперь составляет 13 процентов. Рейтинг Свободной демократической партии остался на уровне семь процентов.

Самыми сильным остаются христианские демократы

На последних выборах в бундестаг свободные демократы набрали 11,5 процента, социал-демократы - 25,7, а "зеленые" - 14,8 процента голосов избирателей.

Согласно результатам Sonntagstrend, самой влиятельной политической силой в Германии остается блок ХДС/ХСС, их рейтинг сохраняется на уровне 27 процентов. За правых популистов из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по-прежнему готовы голосовать 21, а за Левую партию - пять процентов избирателей.

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