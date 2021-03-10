Рейтинг "Единой России", или Почему медведю стыдно за "ЕдРо"

Популярность "Единой России" среди избирателей продолжает падать. По данным опроса "Левада-центра", рейтинг партии снизился до 27 процентов. Карикатурист Сергей Елкин - о последствиях.
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В наступающем году наверняка будет немало сенсационных расследований и вызванных ими скандалов, пик которых придется на выборы в Госдуму, считает Федор Крашенинников.