 Рейтинг ″Единой России″, или Почему медведю стыдно за ″ЕдРо″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 12.03.2021

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Россия

Рейтинг "Единой России", или Почему медведю стыдно за "ЕдРо"

Популярность "Единой России" среди избирателей продолжает падать. По данным опроса "Левада-центра", рейтинг партии снизился до 27 процентов. Карикатурист Сергей Елкин - о последствиях.

Карикатура Сергея Елкина - медведь звонит по телефону: Это офис Единой России? Не хочу работать вашим логотипом. Ваш рейтинг падает.

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    Автор: Сергей Елкин


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