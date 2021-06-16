Речь к 80-летию нападения на СССР: за что критикуют президента ФРГ

В этом году 22 июня исполняется 80 лет с момента нападения нацистской Германии на СССР. Почтить память жертв этой войны готовятся и в ФРГ. В день годовщины федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) возложит цветы к советскому военному мемориалу в берлинском Панкове. При этом центральным событием памятных мероприятий стало его выступление в субботу, 19 июня, в германо-российском музее "Берлин-Карлсхорст".

В своей речи Штайнмайер назвал войну против Советского Союза "варварством убийц" и "безумием тотального уничтожения", а главной ее темой сделал страдания советских военнопленных. Однако церемонию омрачил скандал: представители нескольких бывших республик СССР отказались в ней участвовать. А посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился тем фактом, что мероприятие проводится в музее, который называется германо-российским, и заявил, что украинцев "не замечают в качестве нации, понесшей одну из самых больших жертв".

На эту ситуацию обратили внимание немецкие СМИ. Если одни журналисты отнеслись к выступлению Штайнмайера благосклонно, то другие указали на ошибки президента.

"Ошибка Штайнмайера"

Так, с осторожной критикой в адрес Штайнмайера выступил журналист газеты Frankfurter Runschau Андреас Шварцкопф (Andreas Schwarzkopf). "Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер многое сделал верно, почтив память жертв нападения германского вермахта на Советский Союз. Он ясными словами напомнил о преступной войне на уничтожение и о миллионах погибших в Советском Союзе", - замечает журналист.

И тем не менее речь Штайнмайера была омрачена бойкотом памятного мероприятия со стороны некоторых послов стран бывшего Советского Союза. В их числе - Украина, Литва, Латвия и Эстония. "Их аргументы могут быть не во всем убедительными. Но особенно в случае с Киевом, из-за конфликта между Украиной и Россией, офис федерального президента, возможно, должен был заранее прояснить, есть ли возражения и при каких условиях церемония памяти с представителями Москвы стала бы возможной. В таком случае Штайнмайер смог бы убрать с пути камень преткновения и не показался бы бестактным", - считает автор комментария.

"Ужасающее неведение" о войне

Место проведения церемонии резко раскритиковала в своемкомментарии для радиокомпании Deutschlandfunk журналистка Cабине Адлер (Sabine Adler), напомнив и об истоках представления о русских как о главном народе, пострадавшем в войне, и о современности, в которой Украина и Россия являются не соратниками, а противниками.

"Германия больше не испытывает затруднений в том, чтобы признать свою историческую ответственность. Однако наряду с признанием вины у нас все еще царит ужасающее неведение о той большой войне и о том, что она значила для других стран. Например, о том, что если исходить из соотношения погибших к общему числу населения, то Беларусь заплатила в ту войну самую высокую цену. За ней следует Украина", - напоминает Адлер.

В СССР Великая отечественная война "неизменно считалась героической, а то, что она была связана с неизмеримыми потерями, всегда отходило на второй план", - продолжает журналистка. При этом историческая память фокусировалась именно на русском народе. "Тон здесь задал уже Сталин своей победной речью в день капитуляции Германии. К большому недовольству многих других народов, которые сражались, страдали и одержали победу вместе с русскими. В том числе и поэтому название "германо-российский музей" в Карлсхорсте с самого начала было неправильным. И уже поэтому церемония памяти не должна была проходить там", - уверена Адлер.

"Тот, кто упрекает Украину, не понял не только историю, но и современность"

По ее мнению, не спасло ситуацию и то, что Штайнмайер в своей речи, наряду с русскими неоднократно упоминал жертв из Украины, Беларуси и балтийских стран, - потому что "память у каждого своя". Возмущение Украины закономерно на фоне современной ситуации, считает журналистка, особенно - с учетом "значительных изменений в годы правления Путина".

14 июня Штайнмайер возложил венок на кладбище бывшего лагеря военнопленных в Зандбостеле

"Действительно, с 1941 по 1945 русские и украинские солдаты сражались плечом к плечу. Но сегодня они воюют друг против друга. На востоке Украины все еще тлеет война, которая уже унесла жизни более 14 000 человек. Те, кто должны сегодня вместе чтить память жертв Второй мировой, больше не соратники, а противники. Из-за национальных интересов, потому что еще молодая Украина не хочет, как в советские времена, раствориться в большой России. И тот, кто сейчас упрекает в этом Украину, не понял не только историю, но и современность".

"Одно из самых ярких выступлений Штайнмайера"

Совершенно иначе оценил речь немецкого президента Йоахим Кеппнер (Joachim Käppner) из Süddeutsche Zeitung. Штайнмайер заполнил большой пробел в культуре памяти о жертвах нацистской Германии, считает комментатор. "Память об этом аде, абсолютной вражде и расчеловечивании людей остается долгом для нас, немцев, и предупреждением для всего мира", - цитирует автор Штайнмайера. Это признание, вероятно, останется одним из самых ярких моментов работы Штайнмайера в президентском дворце Бельвю", - пишет журналист.

"Достаточно четким для манеры Штайнмайера" назвал выступление федерального президента Бертольд Колер (Berthold Kohler) в своем комментарии для Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Еще более развернуто, чем обычно, президент ФРГ напомнил о неизмеримых страданиях, которые война Гитлера на востоке принесла народам Советского Союза". При этом, указывает Колер, Штайнмайера беспокоит, что сегодня "памятью о прошлом злоупотребляют, чтобы посеять новую рознь".

"Немецкие политики, опираясь на историю, предпочитают не делать ничего"

Называть "столицы на востоке", использующие сейчас историю в политических целях, во время церемонии в Карлсхорсте было бы неуместно, к тому же такие прямые высказывания не в духе Штайнмайера, поясняет колумнист. Однако, по его оценке, намек президента был вполне ясен.

То же относится и к его заявлению о долге Германии "сделать все" для защиты международного права и территориальной целостности на европейском континенте. Здесь президент уже прямо указал на страны бывшего СССР, замечает журналист.

"В Украине, посол которой, как и шестеро его коллег из других бывших "братских республик", отказался от участия в мероприятии, обещания "сделать все" услышат с радостью, - полагает Колер. - Но вряд ли этим заявлениям полностью поверят - потому что немецкие политики, опираясь на историю, предпочитают не делать ничего или делать очень мало. В отношении России это особенно верно - прежде всего из-за развязанной Гитлером войны, безграничную жестокость которой и описал Штайнмайер".

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