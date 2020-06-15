Президент Германии: Тень Второй мировой лежит на нас по сей день

Вторая мировая война и ее наследие "раскололи и нашу память", и "этот раскол не преодолен даже сейчас, спустя три десятилетия после падения "железного занавеса", заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Выступая по случаю 80-й годовщины нападения гитлеровской Германии на СССР в германо-российском музее "Берлин-Карлсхорст" в пятницу, 18 июня, Штайнмайер указал, что этот раскол "лежит бременем на нашем будущем" и "наша задача – преодолеть его".

Для этого "крайне необходимо прилагать больше усилий, невзирая на границы – ради нашего прошлого, но прежде всего – ради мирного будущего грядущих поколений", заявил президент. Он начал речь с рассказа о судьбе белорусского солдата Бориса Попова, который сразу после нападения Германии попал в концентрационный лагерь "Дрозды", но в итоге пережил войну и умер 20 июня 2020 года в возрасте 98 лет. На протяжении выступления президент возвращался к рассказу о Попове и также называл имена некоторых других свидетелей войны и малоизвестные названия мест, где в ходе нее совершались массовые убийства.

"Мы должны знать, что такие места, как Мизоч, Бабий Яр и Корюковка на Украине, как Ржев в России, как Малый Тростенец и Хатынь в Беларуси, что все эти забытые уголки – это точки на карте истории Германии", - указал Штайнмайер.

Тень Второй мировой войны "лежит на нас по сей день"

"Эта война отбрасывает длинную тень, и эта тень лежит на нас по сей день", - заявил президент. Он назвал войну "адом", "абсолютной враждой и расчеловечиванием людей" и указал, что память об этом "остается долгом для нас, немцев, и предупреждением для всего мира". Война унесла жизни 27 млн человек, 14 млн из которых были мирными жителями, при этом большинство жертв пришлось на страны СССР, напомнил Штайнмайер.

В тот же день президент и его супруга Эльке Бюденбендер (Elke Büdenbender) возложили венок к памятнику на территории советского военного мемориала в районе Берлина Нидершёнхаузене.

Смотрите также: