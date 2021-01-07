 Реальная история королевы шахмат | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.01.2021

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Культура и стиль жизни

Реальная история королевы шахмат

Сериал "Ход королевы" стал мировым хитом. История героини Бет Хармон - выдумка американского писателя, а венгерка Юдит Полгар действительно была вундеркиндом. DW поговорила с ней.

Юдит Полгар - венгерский гроссмейстер

Шахматные турниры обычно проходят без помпы и красных дорожек. Последний чемпионат мира был организован в помещениях бывшей Высшей художественной школы в Лондоне, а предыдущий - в реконструированном здании бывшего рыбного рынка в Нью-Йорке. На протяжении десятилетий шахматы считались маргинальным видом спорта для ботаников,они практически исчезли из CМИ и поп-культуры.

Но сейчас отношение к шахматам, похоже, начало меняться. Сериал Netflix "Ход королевы", который частично снимался в Берлинебьет рекорды популярности в стриминге. История молодой американской сироты Бет Хармон (Аня Тейлор-Джой), перевернувшей мир шахмат, в котором доминируют мужчины, тронула миллионы зрителей.

Уже многие недели подряд мир переживает настоящий шахматный бум. Сказочный взлет Бет Хармон - не что иное как вымысел американского писателя Уолтера Тевиса, по мотивам которого снят сериал. В реальности все обстоит иначе: сегодня лишь одна женщина входит в сотню лучших шахматистов в мировом рейтинге. Никогда еще женщине не удавалось стать чемпионкой мира в общих турнирах.

Однако среди шахматистов были и есть вундеркинды женского пола. Но почти до вершины спортивного Олимпа добралась лишь одна из них - венгерка Юдит Полгар. В одиннадцать лет она впервые обыграла шахматного гроссмейстера, а в 15 лет сама завоевала этот титул как самая юная шахматистка. Позже она заняла восьмое место в мировом шахматном рейтинге.

Юдит Полгар во время одного из международных турниров

Юдит Полгар занимала восьмое место среди сильнейших шахматистов мира

По сей день Юдит Полгар остается самой успешной шахматисткой всех времен. Шесть лет назад, в 2014 году, Юдит завершила карьеру. Сегодня 44-летняя женщина редко играет в шахматы, но они продолжают определять ее жизнь: Юдит тренирует мужскую сборную Венгрии, дает мастер-классы, комментирует крупные турниры и разработала собственную шахматную программу для школьников.

О сексизме в мире шахмат

"Во время просмотра сериала у меня было несколько моментов дежавю", - призналась она в интервью DW. По ее мнению, в "Ходе королевы" язык тела, движения, даже шахматные ходы воспроизведены очень реалистично. Однако в сериале недостаточно внимания уделено проблемам женщин в мире шахмат, считает Юдит Полгар.

Мужчины в сериале относятся к многообещающему таланту Бет Хармон с почтением и уважением - без какого- либо сексистского подтекста. "На самом же деле женщинам невероятно трудно выделиться в чисто мужском шахматном мире", - подчеркивает Полгар.

Мужчины-соперники Юдит по шахматной доске часто не могли смириться с тем, что проиграли женщине. Высказывания типа "Ты слишком хороша для девочки" и отговорки "У меня сегодня был плохой день" ей приходилось слышать неоднократно. Некоторые соперники, проигравшие партию, даже не удосуживались пожать Юдит руку, как это принято среди шахматистов.

Даже сегодня среди мужчин-шахматистов немало таких, которые убеждены, что женщины просто не в состоянии конкурировать с ними. В 1970-х годах американский вундеркинд Бобби Фишер считал, что женщины слишком "слабы и глупы" для шахмат. А советский гроссмейстер и экс-чемпион мира  Гарри Каспаров сказал в 1989 году: "Шахматы не совсем подходят женщинам... Женщины - более слабые борцы".

Юдит Полгар играет против Гарри Каспарова

Соперником Юдит Полгар был и Гарри Каспаров

Каспаров, который участвовал в съемках сериала Netflix "Ход королевы" в качестве консультанта, отозвал свое давнее заявление, однако подобные взгляды все еще широко распространены в шахматном мире. Юдит Полгар считает такие высказывания полной чепухой. "Я добилась успехов, почему другие женщины этого сделать не могут?" - задается она резонным вопросом. Юдит считает, что гендерное неравенство в основном связано с тем, что девочек в юном возрасте меньше поддерживают и поощряют, чем мальчиков.

Сестры Полгар: успешный ''эксперимент'' 

В семье Полгар все было иначе. Отец Юдит и двух ее старших сестер с детства их поддерживал. Он был убежден, что его методы обучения и воспитания могут любого ребенка превратить в вундеркинда. Он отказался от государственной системы школьного образования и обучал своих дочерей дома. 

Юдит Полгар в школьном возрасте

Юдит Полгар в школьном возрасте

Сестры очень подробно изучили игру в шахматы. Их отец считал, что это лучший способ развить интеллект. Юдит и ее сестер проводили по семь часов в день за шахматной доской. У них почти не было друзей. "Но для Юдит это никогда не было проблемой", - считает отец и учитель Полгар. Ее сестры и две девочки, с которыми она была знакома по шахматам, стали для нее настоящими друзьями.

Юдит предпочитает называть "особым образом жизни" то, что ее отец называет "экспериментом". В любом случае он удался: три дочери стали успешными шахматистками международного уровня. "Я смогла добиться больших успехов только потому, что мои родители возлагали на меня большие надежды и поощряли меня", - вспоминает сегодня Юдит Полгар. Однако она не хочет продолжать "эксперимент" над собственными детьми. Они учатся в международной школе в Будапеште.

Шахматы - часть программы начальной школы 

Но Юдит убеждена, что шахматы играют важную роль в образовании детей. За последние пять лет она разработала два учебника и учебную программу для дошкольников и учеников начальной школы. Шахматы способствуют развитию важных для жизни навыков: креативности, логическому мышлению, ответственности, а также математике или чтению. "Разумеется, мы не делаем различий между мальчиками и девочками", - уверяет Юдит Полгар.

Юдит Полгар играет сразу против 50 соперников

Юдит Полгар играет в Швейцарии (1989 год) сразу против 50 соперников

Ее методика обучения хорошо зарекомендовала себя. Сейчас она стала частью национальной учебной программы венгерских начальных школ. В 2024 году шахматная олимпиада пройдет в ее родном городе Будапеште. В ней примет участие ученица Юдит Полгар - талантливая шахматистка, венгерка Ката Карачони. В мировом рейтинге детей до 14 лет она занимает первое место. Юдит Полгар надеется, что после всемирного успеха сериала Netflix "Ход королевы" в мировом шахматном рейтинге появится больше женских имен.

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