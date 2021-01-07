Реальная история королевы шахмат

Сериал "Ход королевы" стал мировым хитом. История героини Бет Хармон - выдумка американского писателя, а венгерка Юдит Полгар действительно была вундеркиндом. DW поговорила с ней.
Шахматные турниры обычно проходят без помпы и красных дорожек. Последний чемпионат мира был организован в помещениях бывшей Высшей художественной школы в Лондоне, а предыдущий - в реконструированном здании бывшего рыбного рынка в Нью-Йорке. На протяжении десятилетий шахматы считались маргинальным видом спорта для ботаников,они практически исчезли из CМИ и поп-культуры.
Но сейчас отношение к шахматам, похоже, начало меняться. Сериал Netflix "Ход королевы", который частично снимался в Берлине, бьет рекорды популярности в стриминге. История молодой американской сироты Бет Хармон (Аня Тейлор-Джой), перевернувшей мир шахмат, в котором доминируют мужчины, тронула миллионы зрителей.
Уже многие недели подряд мир переживает настоящий шахматный бум. Сказочный взлет Бет Хармон - не что иное как вымысел американского писателя Уолтера Тевиса, по мотивам которого снят сериал. В реальности все обстоит иначе: сегодня лишь одна женщина входит в сотню лучших шахматистов в мировом рейтинге. Никогда еще женщине не удавалось стать чемпионкой мира в общих турнирах.
Однако среди шахматистов были и есть вундеркинды женского пола. Но почти до вершины спортивного Олимпа добралась лишь одна из них - венгерка Юдит Полгар. В одиннадцать лет она впервые обыграла шахматного гроссмейстера, а в 15 лет сама завоевала этот титул как самая юная шахматистка. Позже она заняла восьмое место в мировом шахматном рейтинге.
По сей день Юдит Полгар остается самой успешной шахматисткой всех времен. Шесть лет назад, в 2014 году, Юдит завершила карьеру. Сегодня 44-летняя женщина редко играет в шахматы, но они продолжают определять ее жизнь: Юдит тренирует мужскую сборную Венгрии, дает мастер-классы, комментирует крупные турниры и разработала собственную шахматную программу для школьников.
"Во время просмотра сериала у меня было несколько моментов дежавю", - призналась она в интервью DW. По ее мнению, в "Ходе королевы" язык тела, движения, даже шахматные ходы воспроизведены очень реалистично. Однако в сериале недостаточно внимания уделено проблемам женщин в мире шахмат, считает Юдит Полгар.
Мужчины в сериале относятся к многообещающему таланту Бет Хармон с почтением и уважением - без какого- либо сексистского подтекста. "На самом же деле женщинам невероятно трудно выделиться в чисто мужском шахматном мире", - подчеркивает Полгар.
Мужчины-соперники Юдит по шахматной доске часто не могли смириться с тем, что проиграли женщине. Высказывания типа "Ты слишком хороша для девочки" и отговорки "У меня сегодня был плохой день" ей приходилось слышать неоднократно. Некоторые соперники, проигравшие партию, даже не удосуживались пожать Юдит руку, как это принято среди шахматистов.
Даже сегодня среди мужчин-шахматистов немало таких, которые убеждены, что женщины просто не в состоянии конкурировать с ними. В 1970-х годах американский вундеркинд Бобби Фишер считал, что женщины слишком "слабы и глупы" для шахмат. А советский гроссмейстер и экс-чемпион мира Гарри Каспаров сказал в 1989 году: "Шахматы не совсем подходят женщинам... Женщины - более слабые борцы".
Каспаров, который участвовал в съемках сериала Netflix "Ход королевы" в качестве консультанта, отозвал свое давнее заявление, однако подобные взгляды все еще широко распространены в шахматном мире. Юдит Полгар считает такие высказывания полной чепухой. "Я добилась успехов, почему другие женщины этого сделать не могут?" - задается она резонным вопросом. Юдит считает, что гендерное неравенство в основном связано с тем, что девочек в юном возрасте меньше поддерживают и поощряют, чем мальчиков.
В семье Полгар все было иначе. Отец Юдит и двух ее старших сестер с детства их поддерживал. Он был убежден, что его методы обучения и воспитания могут любого ребенка превратить в вундеркинда. Он отказался от государственной системы школьного образования и обучал своих дочерей дома.
Сестры очень подробно изучили игру в шахматы. Их отец считал, что это лучший способ развить интеллект. Юдит и ее сестер проводили по семь часов в день за шахматной доской. У них почти не было друзей. "Но для Юдит это никогда не было проблемой", - считает отец и учитель Полгар. Ее сестры и две девочки, с которыми она была знакома по шахматам, стали для нее настоящими друзьями.
Юдит предпочитает называть "особым образом жизни" то, что ее отец называет "экспериментом". В любом случае он удался: три дочери стали успешными шахматистками международного уровня. "Я смогла добиться больших успехов только потому, что мои родители возлагали на меня большие надежды и поощряли меня", - вспоминает сегодня Юдит Полгар. Однако она не хочет продолжать "эксперимент" над собственными детьми. Они учатся в международной школе в Будапеште.
Но Юдит убеждена, что шахматы играют важную роль в образовании детей. За последние пять лет она разработала два учебника и учебную программу для дошкольников и учеников начальной школы. Шахматы способствуют развитию важных для жизни навыков: креативности, логическому мышлению, ответственности, а также математике или чтению. "Разумеется, мы не делаем различий между мальчиками и девочками", - уверяет Юдит Полгар.
Ее методика обучения хорошо зарекомендовала себя. Сейчас она стала частью национальной учебной программы венгерских начальных школ. В 2024 году шахматная олимпиада пройдет в ее родном городе Будапеште. В ней примет участие ученица Юдит Полгар - талантливая шахматистка, венгерка Ката Карачони. В мировом рейтинге детей до 14 лет она занимает первое место. Юдит Полгар надеется, что после всемирного успеха сериала Netflix "Ход королевы" в мировом шахматном рейтинге появится больше женских имен.
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