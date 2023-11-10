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РБК: "Прямая линия" с Путиным запланирована на 14 декабря

Павел Мыльников
10 ноября 2023 г.

В Кремле рассматривают 14 декабря как основную дату "Прямой линии" и пресс-конференции президента России, пишет РБК. Будущая "Прямая линия" с Путиным станет первой с вторжения войск РФ в Украину.

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Президент России Владимир Путин в Москве
Владимир ПутинФото: The Kremlin Moscow/SvenSimon/picture alliance

Кремль рассматривает 14 декабря в качестве основной даты проведения "Прямой линии" и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом сообщило в пятницу, 10 ноября, агентство РБК со ссылкой на двух неназванных собеседников, знакомых с ходом подготовки мероприятий.

"Прямая линия", во время которой Путин отвечает на вопросы россиян, существует с 2001 года. Его будущее общение с гражданами в таком формате станет первым со дня вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года.

Объединение "Прямой линии" и пресс-конференции

Накануне стало известно, что "Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ в нынешнем году пройдут одновременно. Кремль не уточнил причину смены формата.

В прошлые годы "Прямую линию" обычно проводили летом, а большую пресс-конференцию - зимой.  В 2020 году во время пандемии COVID-19 состоялась лишь пресс-конференция в декабре. В 2022 году ни одно мероприятие не проводилось.

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