ISU позволил трансгендерам участвовать в состязаниях по фигурному катанию

Трансгендеры получают право перехода из одной категории фигурного катания в другую. О том, в соответствии с какими условиями они могут это сделать, говорится в заявлении, обнародованном Международным союзом конькобежцев (ISU) на своем сайте в пятницу, 13 августа.

Как поясняется в опубликованном ISU документе, термин "трансгендер" используется для обозначения лиц, чья гендерная идентичность – то есть то, как они сами себя идентифицируют – отличается от пола, присвоенного им при рождении, вне зависимости от того, подвергались ли они медицинскому вмешательству в какой-либо форме или нет.

Правила для мужчин и женщин разные

Спортсмены, сменяющие женский пол на мужской, имеют право соревноваться в мужской категории без ограничений – при условии предоставления письменного и собственноручно подписанного заявления о том, что их гендерная идентичность является мужской. В данном случае ISU выдает письменный сертификат, подтверждающий право фигуриста выступать на состязаниях в качестве мужчины. Если фигурист-трансгендер, переходящий из женского пола в мужской, начинает гормональноелечение, у него не будет права снова участвовать в турнирах в женской категории.

Фигуристам, меняющие мужской пол на женский, для участия в соревнованиях среди женщин недостаточно только заявить о своей гендерной идентичности. Кроме этого, в течение минимум 12 месяцев до первого состязания и в период соревнований общий уровень тестостерона у него должен составлять ниже 5 нмоль/л. Если тест покажет, что данное условие не соблюдено, фигурист на 12 месяцев отстраняется от участия в турнирах среди женщин. Также в течение четырех лет после объявленной смены пола он не сможет принимать участия в соревнованиях среди мужчин

Контроль над соблюдением сменившими гендерную идентификацию спортсменами условий допуска к состязаниям ISU может осуществлять в любое время без предварительного уведомления. При этом всю информацию о спортсменах-трансгендерах Международный союз конькобежцев будет держать в тайне.

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