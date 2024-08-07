Raytheon поставит ФРГ ракеты для Patriot

Стоимость контракта на поставки ракет GEM-T для комплексов противовоздушной обороны Patriot в Германию составит 478 миллионов долларов.

Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) подписало с американской военно-промышленной компанией Raytheon в составе корпорации RTX контракт на сумму в 478 миллионов долларов (438 млн евро) на поставки дополнительных ракет GEM-T для комплексов противовоздушной обороны Patriot в Германию. Об этом во вторник, 6 августа, сообщили в пресс-службе RTX.

В рамках договоренностей обеспечивается пополнение запасов после передачи Берлином ракет Украине. "Демонстрируя решительную поддержку Украины, Дания, Нидерланды и Норвегия согласились принять участие в финансировании этой закупки", - указали в корпорации.

Предварительно согласованная система контрактов

По словам главы подразделения систем наземной и противовоздушной обороны Raytheon Тома Лалиберти, за счет "большей доступности" продукции и "предварительно согласованной системы контрактов" американские поставщики смогут "не только лучше поддерживать ракетные запасы этих европейских партнеров, но и укрепят сотрудничество с ними, их оперативную совместимость и вклад в выполнение важнейшей миссии НАТО".

Генеральный директор NSPA Стейси Каммингс в свою очередь отметила: "Этот контракт еще раз демонстрирует, что NSPA, будучи ведущей организацией НАТО по многонациональным закупкам, поддержке и сопровождению, предоставляет эффективные и экономически выгодные многонациональные решения странам, укрепляя при этом европейский промышленный потенциал".

GEM-T - ракетный перехватчик Patriot Advanced Capability 2, усовершенствованный для поражения тактических баллистических ракет. Зенитно-ракетные комплексы Patriot являются основой противовоздушной обороны для 19 стран, включая Украину, и используется для защиты от крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников и самолетов противника.

Raytheon занимается разработкой новейших технологий в области комплексной противовоздушной и противоракетной обороны, "умного" оружия, ракет, современных датчиков и радаров, перехватчиков, систем космического базирования и гиперзвука.

Развертывание в ФРГ дальнобойных ракет США

В рамках июльского саммита НАТО в Вашингтоне США и Германия объявили о предстоящем развертывании на территории ФРГ американских дальнобойных ракет. США в целях сдерживания России и для защиты партнеров по НАТО с 2026 года разместят в Германии зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые системы оружия, "обладающие более значительной дальностью поражения, чем имеющиеся сейчас в Европе", сообщил Белый дом. Так ракеты Tomahawk способны поражать цели на дистанции до 2500 километров.

В июле также стало известно, что в качестве стратегических систем ПВО Киев получит четыре дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot от США, Германии и Румынии, компоненты для этих систем от Нидерландов и других партнеров, а также одну систему SAMP-T от Италии.

Тактические средства ПВО, которые союзники были намерены предоставить в ближайшие месяцы, включают системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.