  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

США и союзники поставят Украине дополнительные системы ПВО

Жан Рофе
10 июля 2024 г.

Киев получит еще пять стратегических систем противовоздушной обороны, включая ЗРК Patriot, а также десятки тактических средств ПВО, говорится в заявлении США, Германии, Италии, Нидерландов и Румынии.

https://p.dw.com/p/4i56l
Президент США Джо Байден во время выступления на открытии саммита НАТО в Вашингтоне
Джо Байден во время выступления в Вашингтоне Фото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Соединенные Штаты и их союзники предоставят Украине пять дополнительных стратегических систем противовоздушной обороны для защиты от российских атак. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на открытии саммита НАТО в Вашингтоне во вторник, 9 июля.

По его словам, в течение ближайших нескольких месяцев западные союзники также предоставят Украине "десятки дополнительных тактических систем противовоздушной обороны".

Одновременно Белый дом распространил совместное письменное заявление лидеров Германии, Италии, Нидерландов, Румынии, США и Украины на этот счет. В нем говорится, что в качестве стратегических систем ПВО Киев получит четыре дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot от США, Германии и Румынии, компоненты для этих систем от Нидерландов и других партнеров, а также одну систему SAMP-T от Италии. "Эти пять стратегических систем ПВО помогут защитить украинские города, гражданское население и солдат", - отмечается в документе.

Тактические средства ПВО, которые союзники намерены предоставить в ближайшие месяцы, включают системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

Зеленский поблагодарил партнеров за укрепление ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность США и партнерам за решение о предоставлении Киеву дополнительных систем ПВО. "Первый рабочий день на саммите НАТО в Вашингтоне начал с конкретного результата", - написал он в соцсети Х, отметив, что дополнительные ЗРК Patriot, SAMP-T и IRIS T-SLM, а также другие тактические ракетные комплексы, которые должны поступить в Украину, "помогут уничтожать российские дроны и ракеты и лучше защитить украинцев от российского воздушного террора, таких как вчерашняя жестокая атака на детскую больницу".

"Это еще один важный шаг после решения США предоставить Украине приоритет в поставках ракет для ПВО", - добавил глава украинского государства.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Баллистический ракетный комплекс ATACMS

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

С начала войны России с Украиной западные страны уже оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. Некоторые виды вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.16 фото
external

Украина атаковала 6 регионов России после удара ракеты по Охматдету в Киеве. DW Новости (09.07.24)

Украина атаковала 6 регионов России после удара ракеты по Охматдету в Киеве. DW Новости (09.07.24)

В Киеве - день траура по жертвам российского авиаудара, совершенного в понедельник. На месте завалов в детской больнице "Охматдет" спасательные работы завершились лишь сегодня к полудню. Как украинское военное руководство, так и представители ООН считают, что больница стала жертвой целенаправленного попадания крылатой ракеты Х-101, а не работы украинской ПВО.
9 июля 2024 г.28:55 мин.
Часть одной из предоставленных Германией Украине батарей Patriot (фото из архива)

Каким западным оружием Украина будет бить по целям в России

Каким западным оружием Украина будет бить по целям в России

Германия, США и ряд других западных партнеров согласовали нанесение ударов по целям в России предоставленным Украине оружием. Какие цели будут приоритетными и какое оружие будет применяться?
Конфликты6 июня 2024 г.
Показать еще