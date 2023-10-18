Расстрел на Институтской: Суд огласил приговор "беркутовцам"

Александра Маринченко суд признал виновным в превышении полномочий, а Сергея Тамтуру - оправдал по всем пунктам обвинения. Еще троих "беркутовцев" признали виновными в массовых убийствах.

Коллегия присяжных Святошинского районного суда Киева оправдала по всем пунктам обвинения, в том числе и в расстреле участников акции протеста на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года, экс-бойца киевской спецроты подразделения "Беркут" Сергея Тамтуру. Приговор пятерым обвиняемым "беркутовцам" в среду, 18 октября, огласил судья Сергей Дячук, который вел процесс все 7,5 лет, сообщает корреспондент DW.

Из обвиняемых в зале суда присутствовали только Тамтура и Александр Маринченко. Последнего присяжные признали виновным лишь в превышении служебных полномочий, назначив ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако Маринченко уже пробыл за решеткой более четырех лет следствия, поэтому в тюрьму он больше не вернется.

Добровольные защитники Майдана (справа) стоят напротив бойцов спецподразделения "Беркут" МВД Украины Фото: DW/ A. Savitski

Еще троих бойцов "Беркута" судили заочно - в отличие от Тамтуры и Маринченко они не вернулись в Киев после того, как в декабре 2019 года были переданы в рамках обмена пленнымив самопровозглашенные "республики" "ДНР" и "ЛНР". Всех троих суд признал виновными в массовых убийствах и превышении служебных полномочий, но оправдал по обвинениям в терроризме, препятствовании мирному собранию и похищении оружия.

В частности, Павла Аброськина и Сергея Зинченко приговорили к 15 годам лишения свободы каждого. А заместителя командира роты Олега Янишевского - к пожизненному заключению. Последнего также признали виновным в убийстве по неосторожности и в нанесении телесных повреждений, однако срок давности наказанияв рамках этих обвинений уже истек.

Молодая украинка стоит рядом со стеной из шин на улице Институтской в центре Киева Фото: picture-alliance/dpa

Прокуратура требовала пожизненного для всех

Судья Дячук огласил лишь резолютивную часть приговора, откровенно удивив всех присутствующих в зале. Во время последних выступлений осенью 2022 года, прокуратура и представители потерпевших требовали пожизненного наказания для всех обвиняемых. Адвокаты же настаивали на полном оправдании.

"Я разочарован", - сказал корреспонденту DW прокурор Генеральной прокуратуры Игорь Земсков после оглашения приговора.

Защитники "беркутовцев" тоже не были полностью довольны приговором. "Мы рады, что наши клиенты на свободе", - отметил журналистам один из них, Александр Горошинский.

В то же время Александр Маринченко заявил, что считает себя полностью невиновным, в том числе и в плане превышения служебных полномочий.

Несмотря на недовольства, стороны процесса пока воздержались от обещаний о подаче апелляции, объяснив это тем, что будут ждать полный текст постановления суда.

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