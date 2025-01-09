ГРУ РФ платило талибам за убийство солдат США в Афганистане

Российская военная разведка ГРУ выплатила афганским боевикам не менее 30 млн долларов за теракты против США и войск коалиции, пишут по итогам расследования The Insider и Der Spiegel.

Российская военная разведка (Главное управление Генштаба ВС РФ, ранее - ГРУ) в течение многих лет платила террористическим группировкам в Афганистане за убийство военнослужащих международной коалиции, дислоцированных в Афганистане до середины 2021 года. Об этом говорится в расследовании The Insider и немецкого журнала Der Spiegel , опубликованном в среду, 8 января.

Бывшие афганские госслужащие, в том числе из Управления национальной безопасности (УНБ), рассказали журналистам, что теракты и нападения на солдат США и коалиции происходили с 2016 по 2019 годы. Вознаграждение за каждого убитого военного составляло 200 тысяч долларов, всего ГРУ выплатило "Талибану" не менее 30 млн долларов, говорится в публикациях.

По данным расследователей, деньги перевозили курьеры, которыми руководил бывший контрабандист из Кундуза Рахматулла Азизи. Журналисты выяснили, что с 2019 года Азизи живет в Москве, у него имеется паспорт гражданина России, выданный на имя Рахима Ахмадова. Номер этого документа лишь двумя цифрами отличается от номера паспорта Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), отравившего в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Афганские курьеры получили убежище в России

"Для передачи денег боевикам "Талибана" и другим группировкам российские спецслужбы содержали сеть афганских курьеров, замаскированную под фирму, которая торгует драгоценными камнями. Выполнив свою миссию, курьеры получили российские документы и убежище в России", - пишет The Insider. По сведениям издания, российскими кураторами афганских боевиков были офицеры войсковой части 29155, "известной по отравлению Скрипаля и диверсиям в Европе". Руководителем программы по финансированию терактов расследователи называют заместителя командира части 29155 генерал-лейтенанта Ивана Касьяненко, а главным связным ГРУ с талибами - полковника Алексея Архипова, летающего с паспортом на имя Алексея Титова.

Некоторые афганцы из сети курьеров попали в ЕС под видом беженцев, указывается в расследовании. По информации Der Spiegel, как минимум двое из них обратились за убежищем в Германии, им отказали, но они продолжают жить в стране.

Данные, обнаруженные The Insider, указывают на то, что "российская программа по натравливанию различных повстанческих группировок на центральное правительство и американское представительство была гораздо более амбициозной и продолжалась гораздо дольше, чем программа вознаграждений "Талибана".