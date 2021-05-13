 Желтые ландшафты - страшная сила (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 14.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Желтые ландшафты - страшная сила (фото)

Площади возделывания рапса в Германии сокращаются, но их все же пока достаточно, чтобы делать красивые фотографии.

Зенде

Рапсовое поле и цветущая яблоня около нижнесаксонского города Зенде

Зенде • Может быть, рапс - сельскохозяйственная культура, к которой стоит относиться критически, особенно, если это растение возделывается для получения биодизеля, из-за чего такие ландшафты даже называют "цветущими нефтяными полями". Подобные комментарии обязательно появляются под нашими публикациями в социальных сетях, когда мы в очередной раз не можем отказать себе в удовольствии поделиться снимками желтых рапсовых полей. В этом сезоне - в последний раз. Обещаем, но не гарантируем.

Рапсовые поля в Германии - 2021. Фотографии

Замок Мариенбург

Замок Мариенбург около Ганновера

Хильдесхайм

Рапсовое поле недалеко от Хильдесхайма

Тереза Шмидт (Theresa Schmidt)

Гессенская королева цветения рапса Тереза I - Тереза Шмидт (Theresa Schmidt)

Баутцен

Баутцен в Саксонии

Гарц

Рапсовые поля в Гарце. Вид с горы Броккен

Северный Рейн - Вестфалия

В окрестностях Петерсхагена в земле Северный Рейн - Вестфалия

Гессен

Поля недалко от Франкфурта-на-Майне

Фюрстенвальде

В дождливую погоду около Фюрстенвальде в Бранденбурге

Оберурзель

Радуга над Оберурзелем в гессенском регионе Таунус

Возделывание рапса. Проблемы и решения

Пользуясь случаем, отметим, что площади возделывания рапса в ФРГ в последние годы заметно сокращаются. Согласно данным немецкого статистического портала Statista, в 2019 году они составили всего 857 тысяч гектаров. Самый высокий показатель за последние четверть века был зафиксирован в 2013 году - 1466 тысяч гектаров.

Как отмечается в аналитическом материале, подготовленном для компании по производству и реализации семян R.A.G.T. Saaten, причиной снижения интереса немецких фермеров к рапсу стало, в частности, падение урожайности из-за погодных условий - заморозков во время цветения и сухой погоды в период созревания семян, а также из-за распространения разных вредителей и грибков, поражающих корневую систему или приводящих к увяданию растений.

Чтобы лучше справляться с этими проблемами, специалисты рекомендуют, среди прочего, делать более длительные паузы, то есть высаживать рапс на поле не чаще, чем раз в четыре года, чередуя с другими культурами - злаками, бобовыми и корнеплодами.

Смотрите также: 

  • Веттерау

    Рапсовые ландшафты Германии

    Рапс является в Германии важнейшей масличной культурой. Часть урожая идет на корм для животных. Эта фотография была сделана в конце апреля 2021 года недалеко от Франкфурта-на-Майне в Веттерау.

  • Гессен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Вот и сам Франкфурт - на горизонте. В последние десятилетия экономическое значение рапса значительно увеличилось, так как он используется для получения биологического автомобильного топлива. На эти цели в Германии сейчас уходит почти половина получаемого рапсового масла.

  • Хайлигенхафен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Хайлигенхафен в Шлезвиг-Гольштейне. Иногда такие ландшафты называют цветущими "нефтяными полями".

  • Хайлигендамм

    Рапсовые ландшафты Германии

    Эта фотография сделана в окрестностях балтийского курорта Хайлигендамм в 2020 году. Курортной узкоколейке "Молли" (Bäderbahn Molli) - почти 135 лет.

  • Нижняя Саксония

    Рапсовые ландшафты Германии

    Присмотримся ближе. Рапс - прекрасный медонос, над полями повсюду раздается дружное жужжание пчел, но на цветках можно увидеть и таких вот бабочек. Этот снимок - из-под Ганновера.

  • Бойенсдорф

    Рапсовые ландшафты Германии

    Здесь перед нами - уже не безобидная бабочка, а хищный представитель семейства ястребиных - камышовый или болотный лунь (нем. Rohrweihe), выискивающий добычу над рапсовым полем где-то в мекленбургской коммуне Бойенсдорф.

  • Вильфинген

    Рапсовые ландшафты Германии

    Рапсовое поле около Вильфингена в Баден-Вюртемберге. Около 30 процентов рапсового масла используется в пищевой промышленности или поступает в розничную торговлю.

  • Нордштеммен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Нордштеммен в Нижней Саксонии. По данным маркетингового общества GfK, на немецких частных кухнях рапсовое масло находится на перовом месте - 78,3 миллиона литров в 2017 году. Второе и третье места занимают подсолнечное и оливковое - 55,2 миллиона и 30,6 миллиона литров соответственно.

  • Менгкофен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Сельский ландшафт около баварского Менгкофена. Увеличение площадей рапсовых посевов подвергают критике, рассматривая это растение в качестве новой монокультуры со всеми вытекающими негативными последствиями для экологического разнообразия,

  • Северный Рейн - Вестфалия

    Рапсовые ландшафты Германии

    Лесная завирушка (нем. Heckenbraunelle) на рапсовом поле где-то в Северном Рейне - Вестфалии.

  • Варбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    Развалины замка Дезенберг (Burg Desenberg) около города Варбурга в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Нижняя Бавария

    Рапсовые ландшафты Германии

    Европейская косуля на рапсовом поле в Нижней Баварии.

  • Фесте Ваксенбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    В окрестностях замка Фесте Ваксенбург (Veste Wachsenburg) в Тюрингии.

  • Утехт

    Рапсовые ландшафты Германии

    Это рапсовое поле находится в коммуне Утехт в земле Мекленбург - Передняя Померания. Здесь водятся такие большие нанду, предкам которых удалось убежать на свободу в 1990-х годах. Родиной этих птиц является Южная Америка.

  • Остров Узедом

    Рапсовые ландшафты Германии

    Ветряная мельница в коммуне Пудагла на балтийском острове Узедом в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Невель

    Рапсовые ландшафты Германии

    Темные облака над залитым солнцем рапсовым полем в коммуне Невель в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Остров Пельворм

    Рапсовые ландшафты Германии

    Старая церковь - храм Спасителя мира (St. Salvator) XII века на северо-фризском острове Пельворм в Северном море.

  • Крепость Кенигштайн

    Рапсовые ландшафты Германии

    Крепость Кенигштайн (Festung Königstein) Саксонской Швейцарии.

  • Басторф

    Рапсовые ландшафты Германии

    Маяк 1878 года постройки в Басторфе недалеко от города Ростока в земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Бранденбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    Рапсовое поле около Заксендорфа (Sachsendorf) в Бранденбурге.

  • Аббатство Нересхайм

    Рапсовые ландшафты Германии

    Аббатство Нересхайм (Kloster Neresheim) - бенедиктинский монастырь в Баден-Вюртемберге. Был основан в 1095 году и упразднен в 1802 году.

  • Райтцендорф

    Рапсовые ландшафты Германии

    Ветряная мельница в саксонском Райтцендорфе (Reitzendorfer Windmühle). На заднем плане также видна Дрезденская телевизионная башня.

  • Мертлох

    Рапсовые ландшафты Германии

    Часовня Святого Креста (Heilig-Kreuz-Kapelle) XVIII века около Мертлоха в регионе Айфель в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Гессен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Раннее утро на рапсовом поле где-то на просторах Гессена.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

От подснежников до подсолнухов. Цветущая Германия - круглый год

Цветы следует не только дарить на праздники. Можно и нужно просто любоваться ими - каждый день. Рассказываем и показываем, когда и что цветет в Германии.  

Подсолнечный сезон в Германии

В Германии сейчас дружно цветут подсолнухи, так что самое время присмотреться и осмотреться.  

В Германии цветет снотворный мак

Такие поля в Германии - большая редкость. Для возделывания снотворного мака необходимо специальное разрешение властей.  

Немецкие ландшафты. Лучшие фотографии 2020 года

В этой фотогалерее по итогам 2020 года не будет ни одного упоминания о коронавирусной пандемии - только туманы, рассветы, закаты, виноградники, Альпы и прочие красоты.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Споры о гербициде  

Почему вымирают насекомые в Германии  

Клубничный сезон в Германии: сам плати и сам же собирай  

Реклама