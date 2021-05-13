Желтые ландшафты - страшная сила (фото)

Зенде • Может быть, рапс - сельскохозяйственная культура, к которой стоит относиться критически, особенно, если это растение возделывается для получения биодизеля, из-за чего такие ландшафты даже называют "цветущими нефтяными полями". Подобные комментарии обязательно появляются под нашими публикациями в социальных сетях, когда мы в очередной раз не можем отказать себе в удовольствии поделиться снимками желтых рапсовых полей. В этом сезоне - в последний раз. Обещаем, но не гарантируем.
Рапсовые поля в Германии - 2021. Фотографии
Замок Мариенбург около Ганновера
Рапсовое поле недалеко от Хильдесхайма
Гессенская королева цветения рапса Тереза I - Тереза Шмидт (Theresa Schmidt)
Баутцен в Саксонии
Рапсовые поля в Гарце. Вид с горы Броккен
В окрестностях Петерсхагена в земле Северный Рейн - Вестфалия
Поля недалко от Франкфурта-на-Майне
В дождливую погоду около Фюрстенвальде в Бранденбурге
Радуга над Оберурзелем в гессенском регионе Таунус
Возделывание рапса. Проблемы и решения
Пользуясь случаем, отметим, что площади возделывания рапса в ФРГ в последние годы заметно сокращаются. Согласно данным немецкого статистического портала Statista, в 2019 году они составили всего 857 тысяч гектаров. Самый высокий показатель за последние четверть века был зафиксирован в 2013 году - 1466 тысяч гектаров.
Как отмечается в аналитическом материале, подготовленном для компании по производству и реализации семян R.A.G.T. Saaten, причиной снижения интереса немецких фермеров к рапсу стало, в частности, падение урожайности из-за погодных условий - заморозков во время цветения и сухой погоды в период созревания семян, а также из-за распространения разных вредителей и грибков, поражающих корневую систему или приводящих к увяданию растений.
Чтобы лучше справляться с этими проблемами, специалисты рекомендуют, среди прочего, делать более длительные паузы, то есть высаживать рапс на поле не чаще, чем раз в четыре года, чередуя с другими культурами - злаками, бобовыми и корнеплодами.
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Автор: Максим Нелюбин