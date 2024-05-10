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Рамзан Кадыров наградил племянника Орденом Мужества

Сергей Ромашенко
10 мая 2024 г.

Награда была вручена 27-летнему Хамзату Кадырову. О конкретных причинах награждения родственника главы Чечни не сообщается.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан КадыровФото: Yelena Afonina/TASS/dpa/picture alliance

Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил своему племяннику, 27-летнему Хамзату Кадырову, Орден Мужества, сообщил в пятницу, 10 мая, в своем Telegram-канале депутат Госдумы России от Чечни Адам Делимханов, отметив, что указ о вручении ордена подписал президент РФ Владимир Путин.

Точные причины награждения неизвестны. Делимханов в своем посте отметил, что Хамзат Кадыров с самого начала войны России против Украины "принимает активное участие в поддержке чеченских бойцов".

Хамзат Кадыров является вице-премьером Чечни, а также министром имущественных и земельных отношений региона и помощником своего дяди по силовому блоку.

В прошлом году Хамзат Кадыров был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Ему также присвоили звание Героя Чечни.

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