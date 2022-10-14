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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали РахмонФото: Galym Fashutdinov
ПолитикаРоссия

Рахмон упрекнул РФ в неуважении к странам Центральной Азии

Даниил Сотников
1 ч. назад

"Да, мы малые народы, нас не 100 миллионов, не 200 миллионов. Но у нас есть история, культура. Мы любим, мы хотим, чтобы нас уважали", - обратился к Владимиру Путину президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

https://www.dw.com/ru/rahmon-upreknul-rossiu-v-neuvazenii-k-stranam-centralnoj-azii/a-63449754

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время выступления на саммите "Россия - Центральная Азия" в Астане призвал президента РФ Владимира Путина относиться к странам Центральной Азии с уважением, а не как к территории бывшего СССР. Речь Рахмона опубликовало издание AKIpress в пятницу, 14 октября.

"Мы должны открыто сказать, что мы хотим. Что, у нас есть проблема? А действительно, оказывается, есть. Что нам не хватает? Что-то не хватает. Что-то не срабатывает", - начал выступление Рахмон.

По его словам, в отношениях между странами сохраняются те же проблемы, что стали "главной причиной развала Советского Союза". "Тогда, вы меня извините, как и сейчас, не было внимания малым республикам, малым народам. Не учитывались традиции, обычаи, все остальное. Не оказали поддержку развитию", - отметил Эмомали Рахмон.

Россия не стала отправлять в Душанбе своего министра

Президент Таджикистана напомнил, что в преддверии международного инвестиционного форума "Таджикистан - Россия", проходившего в Душанбе в сентябре, он просил в том числе и Путина, чтобы от России на встрече присутствовал кто-либо в ранге министра, но эта просьба была проигнорирована и форум посетил лишь заместитель министра РФ. 

"Из нас сделали так, что мы страны, которые…не знаю. Да, мы малые народы, нас не 100 миллионов, не 200 миллионов. Но у нас есть история, культура. Мы любим, мы хотим, чтобы нас уважали. Ничего не надо. Уважали", - заявил Рахмон.

Президент Таджикистана также посетовал на то, что в его стране российский бизнес интересуется только нефтью и газом. "Мы не нищие. У нас богатая страна, запасы минеральных ресурсов больше, чем в таблице Менделеева. Я свидетель, все бизнесмены из России только сливки (хотят снимать. - Ред.)", - подчеркнул Эмомали Рахмон.

"Хотим, чтобы нас уважали"

"Мы собрались, давайте создадим условия. Где мы что-то нарушили? Где мы с кем не так поздоровались? Здороваться будем. Но мы никогда не нарушали, всегда уважали и уважаем интересы своего главного стратегического партнера. Мы хотим, чтобы и нас уважали. Мы что, какие-то чужеземцы?" - обратился он к Путину.

"Поэтому, Владимир Владимирович, наша просьба, чтобы не было политики к Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу. У нас у каждой страны есть свои проблемы, свои вопросы, свои традиции, обычаи. Надо найти золотую середину. Надо работать с каждой из республик в отдельности", - закончил выступление Рахмон.

"Я хотел начать с того, что было сказано Эмомали Шариповичем. Да, действительно, я думаю, что он прав в значительной степени. Нам нужно наполнять все наши форматы, в том числе и вот такой формат, конкретным содержанием", - цитирует ТАСС ответ Путина Рахмону. 

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