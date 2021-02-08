Пыль из Сахары окрасила небо над Германией в желтый цвет (фото)

Уже во второй раз с начала этого года до Германии долетела песчаная пыль из африканской пустыни Сахара. Вот, как это выглядит.
В Германию во второй половине февраля пришла почти летняя погода, напомнившая жителям страны о весенних каникулах на Пасху, которые большинству все же придется провести дома.
Крокусы, проснувшиеся пчелы, мороженое, журавли в небе… Чем еще порадовали прошедшие выходные жителей Германии.
Рассказывали про снегопады - показываем и оттепель! После сибирских морозов она наконец-то настала в Германии.
Эти фотографии сделаны в разных регионах Германии, но на всех - первые весенние крокусы 2021 года.