 Пыль из Сахары окрасила небо над Германией в желтый цвет (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 24.02.2021

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По Германии

Пыль из Сахары окрасила небо над Германией в желтый цвет (фото)

Уже во второй раз с начала этого года до Германии долетела песчаная пыль из африканской пустыни Сахара. Вот, как это выглядит.

Гамбург

"Африканский" рассвет в Гамбурге

Желтое небо над Германией. Фотографии

Гамбург

Еще одна утренняя фотография, сделанная около Гамбурга

Швабский Альб

Вечернее небо в регионе Швабский Альб в земле Баден-Вюртемберг

Баден-Вюртемберг

Желто-красное небо над южной Германией

Баден-Вюртемберг

Долина реки Фильс - притока Неккара в Баден-Вюртемберге

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  • Штарнбергер-Зе

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    Озеро Штарнбергер-Зе и вид на Альпы.

  • Штутгарт

    Песок из Сахары в Германии

    Песок из Сахары на капоте легкового автомобиля в Штутгарте.

  • Штутгарт

    Песок из Сахары в Германии

    Столица Баден-Вюртемберга Штутгарт в желто-красных тонах.


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