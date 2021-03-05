Путин про интернет. Так вот чего боится президент!

Российская политика в карикатурах

Союз Прилепина и Миронова. Путин - демиург или Франкенштейн?

В канун весны в год выборов в Госдуму в РФ появилась партия "Справедливая Россия - За правду". У Сергея Елкина нет сомнений в том, кто стал творцом союза Миронова, Прилепина и Семигина.