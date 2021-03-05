Путин про интернет. Так вот чего боится президент!

Президент РФ заявил, что интернет может разрушить общество, потому что там встречаются призывы к протестам, порнография и наркотики. Сергей Елкин о знакомстве Путина с Сетью.
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Рассуждения Владимира Путина об интернете и влиянии глобальной Сети на молодежь выдают в нем человека крайне далекого и от новых технологий, и от молодого поколения, считает Татьяна Фельгенгауэр.
Российской несистемной оппозиции удалось создать в интернете мощные ресурсы. Похоже, что миллионы просмотров в YouTube и TiKtok превратились в реальный протест, считает Александр Плющев.
Депутаты Госдумы утвердили сразу несколько новых законопроектов. Все они касаются участия в митингах и их организации, а также высказываний в интернете. DW - о сути законодательных нововведений.