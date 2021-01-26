 Давос: Путин выразил готовность улучшить отношения с Европой | Новости из Германии о России | DW | 27.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Давос: Путин выразил готовность улучшить отношения с Европой

России и Европе необходим честный диалог. Нынешняя ситуация в двусторонних отношениях "ненормальная", заявил президент РФ в видеообращении к участникам Давосского форума.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин считает необходимым "честный диалог" его страны с Европой. Следует избавиться от фобий прошлого и вместо это смотреть в будущее, заявил Путин в видеообращении к участникам Всемирного экономического форума в Давосе в среду, 27 января. По его словам, нынешняя ситуация, "очевидно, ненормальная".

Президент РФ уверен, что у России и Европы имеются общие основополагающие ценности, включая культуру. "По сути, это одна цивилизация", - сказал Владимир Путин. "Мы должны вернуться к позитивной повестке. Россия заинтересована в этом, и я убежден, что в этом заинтересованы и европейские страны", - добавил он. В то же время российский президент не выдвинул никаких конкретных предложений для улучшения двусторонних связей.

В настоящее время отношения между Западом и Россией весьма напряженные. Стороны глубоко расходятся во мнениях относительно кризисов в Украине и Сирии и по вопросам о защите прав человека. Отношения между сторонами омрачает также отравление в России известного оппозиционера Алексея Навального, а также его арест по возвращении на родину после лечения в Германии.

Смотрите также:

  • Пограничный контроль в британском аэропорту Хитроу

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Запрет на въезд и заморозка активов

    В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

  • Офис компании Роснефть в Москве и часть Кремлевской стены

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Секторальные санкции в связи с событиями в Украине

    16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

  • Вход в филиал Сбербанка в Москве

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ЕС последовал примеру США

    Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

  • Нефтедобывающая платформа Приразломная.

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Российская нефтянка под санкциями

    Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

  • Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров держит автомат, произведенный концерном Калашников

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ВПК под прицелом

    Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Лубянке

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции в отношении силовиков

    В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

  • Предприниматель Олег Дерипаска и президент РФ Владимир Путин

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы

    В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

  • Британские военные в масках и защитных костюмах

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции за отравление Скрипалей

    27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 03:30

В бундестаге шокированы насилием против демонстрантов в РФ, МИД ФРГ требует освободить задержанных (25.01.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Ждать ли от ЕС санкций за арест Навального (22.01.2021)  

Уполномоченный правительства ФРГ по РФ о санкциях за Навального и диалоге с Москвой (20.01.2021)  

Также по теме

Weltwirtschaftsforum Davos | Angela Merkel in Videokonferenz

Коронавирус: Меркель признала ошибки в борьбе с пандемией 26.01.2021

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 100 млн человек во всем мире, свыше 2,1 млн скончались. Выздоровели более 72 млн пациентов. DW следит за событиями 26 января.

USA Joe Biden in Wilmington

Комментарий: Джо Байден осложнит Путину жизнь 30.12.2020

Россия давно не оказывалась в столь глубокой международной изоляции. Экономика РФ трещит по швам, а новая администрация США будет пытаться еще больше ослабить влияние Кремля, пишет Миодраг Шорич.

Paris Ukraine-Gipfel Merkel Putin

Комментарий: Путин не понял реакцию Меркель на отравление Навального 11.09.2020

Даже если канцлер не заморозит проект "Северный поток - 2", отношения Москвы и Берлина после отравления Алексея Навального больше не будут прежними, считает Константин Эггерт.

Реклама

Самые читаемые

Привился и заболел. Что было с журналистом DW после вакцинации "Спутником V"  

Дача канцлера. Где Меркель сажает картошку и купается с гостями (фото)  

Месть протестующим белорусам: выгоняют с работы и объявляют "тунеядцами"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно