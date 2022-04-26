 Путин присвоил Делимханову звание Героя России | Новости из Германии о России | DW | 26.04.2022

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Россия

Путин присвоил Делимханову звание Героя России

Звание депутату Госдумы Адаму Делимханову присуждено "за мужество и героизм", проявленные на войне с Украиной. Соратник Рамзана Кадырова участвовал в "зачистке" Мариуполя.

Адам Делимханов позирует перед сгоревшим многоквартирным домом в Мариуполе

Адам Делимханов позирует перед сгоревшим многоквартирным домом в Мариуполе

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову. Соответствующий указ опубликован во вторник, 26 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, звание присуждено "за мужество и героизм", проявленные Делимхановым в ходе вооруженной агрессии России против Украины, которую в РФ предпочитают называть "специальной военной операцией".

Делимханов, считающийся ближайшим соратником главы Чечни Рамзана Кадырова, с начала войны в Украине неоднократно появлялся на видеозаписях из страны, которые тот публикует в своем Telegram-канале. В частности, 21 апреля глава Чечни выложил видео из Мариуполя, на котором Делимханов в окружении военных на фоне горящего здания заявил, что приказ Кадырова и Путина о "зачистке" города выполнен.

Угрозы в адрес семьи Янгулбаевых

Незадолго до начала войны Делимханов опубликовал обращение с угрозами семье бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, чью жену Зарему Мусаеву чеченские силовики в январе насильно вывезли из Нижнего Новгорода. Сейчас Мусаева находится под арестом. Делимханов объявил о кровной мести семье Янгулбаева и обещал отрезать ее членам головы.

В 2009 году Делимханов объявлялся в международный розыск по линии Интерпола в связи с подозрением в причастности к организации убийства в ОАЭ командира батальона "Восток" Сулима Ямадаева. Его брат Руслан Ямадаев, также Герой России, считался соперником Кадырова и был убит в Москве в 2008 году.

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    Автор: Николай Пермяков


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