 Путин пригрозил ударами по новым объектам | Новости из Германии о России | DW | 05.06.2022

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Россия

Путин пригрозил ударами по новым объектам

Если западные страны поставят Украине ракеты большей дальности, российские войска будут наносить удары "по тем объектам, по которым мы пока не наносим", заявил глава Кремля.

Президент России Владимир Путин и корреспондент телеканала Россия 1 Павел Зарубин во время интервью в Сочи 3 июня

Владимир Путин во время интервью телеканалу "Россия 1"

Если западные страны поставят Украине ракеты большей дальности российские войска начнут наносить удары по новым целям, заявил президент России Владимир Путин в Сочи в интервью телеканалу "Россия 1", обнародованном в воскресенье, 5 июня. "Если они (ракеты большей дальности. - Ред.) будут поставляться, - из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", - сказал Путин. Он не уточнил, какие именно объекты и где именно имеет в виду.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые США планирует поставлять Киеву, по мнению Путина, "по сути ничего не меняют", поскольку аналогичные системы уже находились на вооружении украинской армии. "То что мы сегодня слышим, это ракеты, дальность которых 45-70 км в зависимости от типа. То же самое было с "Градами", "Ураганами", "Смерчами" - там тоже дальность 40-70 км, ничего нового нет", - сказал Путин.

По его словам, на вооружении Украины до начала российского вторжения было 515 таких систем, из них 380 были уничтожены. "Часть восстановлена, взяты из запасов, где-то 360 у них в наличии. Исходим из того, что эта поставка связана с восполнением потерь", - заявил он.

То же касается поставок артиллерии и беспилотников, считает президент. "Есть еще беспилотные летательные аппараты. Ударные применяются с самого начала, но там, где нет систем ПВО. У нас есть, их щелкают как орехи. Уничтожены десятки", - утверждает Путин. "Вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт", - полагает глава Кремля.

США поставят Украине РСЗО средней дальности

В начале июня президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон намерен предоставить Украине ограниченное количество "более современных ракетных систем" средней дальности, которые "позволят с большей точностью поражать ключевые цели на поле боя". Эти поставки войдут в новый транш в 700 млн долларов военной помощи Украине, включающий также вертолеты, противотанковые системы Javelin и тактические транспортные средства.

Высокопоставленный представитель Белого дома позже уточнил, что США направят Украине передвижные ракетные установки М142 HIMARS ("высокомобильная артиллерийская ракетная система". - Ред.), использующие высокоточные боеприпасы с дальностью стрельбы до 80 км. В теории эти системы могут поражать цели на расстоянии в сотни километров, но боеприпасы для более такой стрельбы поставляться в Украину не будут.

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    Автор: Виталий Кропман


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