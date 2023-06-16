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В РФ будет институт психиатрии для исследования ЛГБТ-людей

Александра Иванова
38 мин. назад

О создании в России института для изучения поведения ЛГБТ-людей сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе обсуждения закона о запрете смены пола.

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Сторонник защиты прав ЛГБТ-людей в России, Будапешт, июнь 2021 года
Сторонник защиты прав ЛГБТ-людей в России, Будапешт, июнь 2021 годаФото: GERGELY BESENYEI/AFP/Getty Images

В России по поручению президента страны Владимира Путина создадут институт для изучения "поведенческих направлений" ЛГБТ-людей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы 14 июня, однако многие СМИ обратили внимание на это заявление лишь в пятницу, 16 июня.

О планах по созданию института министр рассказал в ходе обсуждения законопроекта о запрете смены пола, отвечая на вопрос члена фракции "Справедливая Россия - За правду" Анатолия Вассермана, ведется ли изучение "психологических и психиатрических методов приведения" представлений о гендере "в соответствие с реальностью". "Сейчас есть поручение президента по созданию на базе нашего федерального центра психиатрии дополнительного института по исследованию не только этих, но и ряда поведенченских направлений. (…) Это направление дальше также будет обязательно взято в научную проработку", - цитирует Мурашко онлайн-издание "РБК".

Законопроект о запрете смены пола был внесен в Госдуму 30 мая. Его авторами выступили 360 депутатов, включая спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина. 14 июня законопроект был принят Думой в первом чтении.

По словам Михаила Мурашко, Минздрав РФ считает недопустимой смену пола на основании одного лишь желания человека. Подобное вмешательство должно происходить только на основании решения "консилиумов высокого уровня", заявил он.

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