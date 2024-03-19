Путин поручил ФСБ выявлять "предателей России"

Владимир Путин призвал Федеральную службу безопасности "выявлять поименно" предателей страны, вступивших в украинские воинские подразделения. "Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились", - заявил президент РФ на заседании коллегии спецслужбы во вторник, 19 марта.

В своей речи гава государства сослался на ситуацию в граничащих с Украиной регионах. Несколькими днями ранее Министерство обороны РФ, провоенные блогеры и власти этих регионов сообщали о боях с диверсантами, пытавшимися проникнуть в Россию. В свою очередь Путин отнес к "диверсионно-террористическим бандам" не только регулярную украинскую армию, но также "зарубежных наемников" и "всякого рода отребье".

Кроме того, глава государства поручил ФСБ вместе с другими спецслужбами усилить антитеррористическую работу. "Мы имеем дело с сильным, опасным противником, в арсенале которого широкие информационные, технические, финансовые возможности", - пояснил Путин.

Кремль считает провокациями предупреждения дипмиссий о терактах

В то же время президент раскритиковал заявления ряда стран об угрозе террористических актов в РФ. Путин назвал подобные утверждения "провокационными" и сравнил их с намерением запугать россиян.

Посольство США в Москве 7 марта предупредило об угрозе терактов в предстоящие 48 часов и рекомендовало своим гражданам не посещать публичные мероприятия в Москве. На следующий день к предупреждению дипмиссии Соединенных Штатов присоединились Латвия, Канада, Южная Корея, Швеция, Германия и Чехия.

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